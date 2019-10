A Milano Golosa si incontrano chef e artigiani del gusto

Dal 12 al 14 ottobre al Palazzo del Ghiaccio di Milano torna Milano Golosa, manifestazione enogastronomica ideata dal Gastronauta Davide Paolini dedicata alla produzione artigianale italiana, alla ottava edizione.

Tre giorni all’insegna di gastronomia ed enologia italiane di alta qualità, in cui 200 artigiani del gusto approdano a Milano per portare eccellenza di sapori, profumi, divertimento, e per raccontare la materia prima e le cucine della tradizione italiana. Accanto ai produttori e agli artigiani, un percorso di degustazioni, cooking show, seminari, approfondimenti.

Puntando sulla contaminazione culturale e gastronomica di una città come Milano, in questa edizione viene ospitato Asian Taste, un intero padiglione dedicato all’Estremo Oriente e ai ristoratori che hanno portato l’offerta gastronomica asiatica italiana a un alto livello.

Asian Taste, nato dalla collaborazione con No Mayo di Maria Pranzo (la prima guida ai ristoranti asiatici in Italia, www.nomayo.org), è un viaggio nel gusto, un’immersione nelle tradizioni e nelle diverse culture asiatiche.

Tutto con uno sguardo rivolto alle necessità ambientali contemporanee: Milano Golosa ha conseguito l’obiettivo di essere totalmente ecosostenibile, eliminando la plastica dai prodotti e dall’allestimento, usando prodotti e riunendo produttori che hanno in comune con la manifestazione la massima attenzione all’ambiente. Grazie alla collaborazione con Celli Group verranno distribuite borracce plastic free, mentre l’acqua ufficiale di manifestazione, Acqua Levico, è totalmente in vetro.

COOKING SHOW E MASTERCLASS

Gli appuntamenti con gli chef e i produttori sono le colonne portanti di Milano Golosa e Asian Taste. Le masterclass e i cooking show hanno una durata di 45 minuti e sono gratuiti previa iscrizione in loco.

I cooking show e le masterclass vedono la partecipazione di numerosi chef, come Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia, Masaki Inoguchi del ristorante Sakeya, Guglielmo Paolucci del ristorante orientale Gong, Federico Sisti, chef dell’Antica Osteria Il Ronchettino di Milano, Umberto Bombana del ristorante 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana, l'unico tre stelle Michelin italiano fuori dai confini nazionali.

E ancora lo chef bistellato Giuseppe Mancino, del Piccolo Principe a Viareggio, Fumiko Sakai del ristorante Bikini di Vico Equense, Ivan Milani del Al Pont de Ferr, Michele Biassoni e Michael Fernando dello stellato giapponese Iyo, Gabriele Faggionato di Carlo e Camilla in Duomo, Luca Catalfamo di Casa Ramen, Wicky Pryian del ristorante Wicky’s, Diego Rossi di Trippa, lo chef Kumalè, alias Vittorio Castellani, lo chef Kin Cheung di MU dimsum.

Ci sarà inoltre un laboratorio dedicato alla cerimonia del tè tenuta dal ristorante di cucina tradizionale cantonese MU dimsum.

Due importanti novità per l’ottava edizione di Milano Golosa, in ambito di cibo e di vino. Innanzitutto lo chef spagnolo Ekaitz Apraiz Olaeta del Ristorante Tunateca di Barcellona che racconta come cucinare il quinto quarto del tonno, le parti che vengono comunemente scartate, in collaborazione con Longino & Cardenal con Balfegò. E per la prima volta a Milano Golosa il vino Ao Yun, il vino cinese che vola al di sopra delle nuvole: un Cabernet Sauvignon che prende vita sulle alte pendici dell’Himalaya, tra i 2.200 e i 2.600 metri sul livello del mare.

A partecipare a questi momenti la Regione Lombardia: il pomeriggio di domenica 13 ottobre ha in progetto una merenda e un laboratorio sui dolci dimenticati lombardi raccontati da Lorenzo Panzera, delle Pasticcerie Panzera di Milano; e anche la Basilicata, tra le regioni più rappresentate e rappresentative dell’ottava edizione di Milano Golosa.