A Palermo il turismo migliora la città

Solitamente se diciamo Airbnb evochiamo vacanze e divertimento. Nulla di più vero. Ma un’iniziativa del Comune di Palermo mostra come da questa realtà sia possibile anche realizzare del bene sociale. Come è avvenuto con un progetto tra pubblico e privato, intitolato Danisinni e Ballarò intransito, che ha visto oltre alla partecipazione dei cittadini anche la collaborazione tra il Comune del capoluogo siciliano e Airbnb, la community di viaggio e locazione più famosa al mondo.

L’idea è semplice: il regolamento comunale della città prevede che il 10% dell’imposta di soggiorno resti agli operatori di settore; Airbnb ha scelto di non trattenere questa quota e di sostenere, con circa 500 mila euro, un percorso sociale in cui i palermitani possano decidere dove utilizzare queste risorse.

La popolazione è stata coinvolta in laboratori di quartiere per condividere idee di rinnovamento urbano. Le proposte migliori sono state messe ai voti. Hanno vinto Ballarart per il quartiere Ballarò e Cucina solidale per Danisinni. Il primo intende trasformare un’area degradata in cui i rifiuti sono dati alle fiamme in uno spazio multifunzionale dedicato alle iniziative culturali del quartiere, dal cinema all’aperto, al teatro, ai concerti. La seconda verrà realizzata nella parrocchia di Sant’Agnese che si dedica alla solidarietà e che nella sua fattoria sociale vedrà la realizzazione di una cucina professionale che unirà laboratori culinari e un ristorante no profit.