"Addio Beauty, madre sfortunata"

Un dramma che «ci richiama ai valori fondamentali. Nel nostro mondo, che ci piace pensare civile e progredito, quel che manca spesso è proprio l’attenzione ad ogni singola persona», che va accolta «a partire da questo valore umano e civile, prima che dall’osservanza scrupolosa delle norme. La legge non può renderci schiavi». Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, ha voluto celebrare personalmente i funerali di Beauty, la donna nigeriana respinta al confine di Bardonecchia dalle autorità francesi, benché fosse incinta e gravemente malata. Affetta da un linfoma, la donna è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino Israel. Una tragica storia di migrazione, che ha messo a nudo le fragilità di un sistema a volte disumano, nel cuore dell'Europa dei diritti e della democrazia.

I funerali si sono svolti nel santuario della Consolata, da sempre un punto di riferimento per la spiritualità torinese. «Maria è madre, come lo ero Beauty, che alla Madonna era particolarmente devota» ha sottolineato l'Arcivescovo. In chiesa, accanto al marito Destiny (che insieme a Beauty, all'inizio di febbraio, aveva cercato di espatriare, per trasferirsi in Francia) era presente una folta delegazione della comunità nigeriana, fortemente radicata a Torino. Ecco allora le letture bibliche in italiano e in inglese, i commoventi canti della tradizione cristiana africana, accompagnati con percussioni etniche. Ma a dare l'ultimo saluto a Beauty c'erano anche tanti volti della solidarietà subalpina. Tra loro, Sergio Durando (direttore Ufficio Diocesano Pastorale Migranti), don Fredo Olivero (una vita accanto alle comunità straniere presenti a Torino), volontari e responsabili di Ong, alcuni dei medici che hanno soccorso Beauty e che, con tenacia, l'hanno aiutata a portare a termine la gravidanza, pur in una situazione estremamente delicata. Tuttora il piccolo Israel, che al momento della nascita (lo scorso 22 marzo) pesava meno di un chilo, è ricoverato nel reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino, ma cresce e i medici sono ottimisti sulle sue possibilità di avere una vita normale.

«La mancanza, poi, di una politica europea che assicuri una stretta collaborazione tra le nazioni confinanti per l’accoglienza e la libera circolazione degli immigrati e rifugiati, rende ancora più dolorosa la loro sorte» ha osservato monsignor Nosiglia. «Eppure, come sempre in questi casi, Torino ha saputo rispondere con una generosità straordinaria. Sono orgoglioso di questa città». Attualmente, il marito Destiny, 33 anni, anche lui nigeriano, è ospitato nei locali dell'arcivescovado. Dalla questura ha ottenuto un permesso di soggiorno umanitario di 6 mesi. E c'è chi si sta mobilitando per aiutarlo a trovare un lavoro e a imparare l'italiano. Si proverà a offrirgli una risposta di rete. «Tra poco dovrà occuparsi del neonato, senza avere qui parenti, né alcun riferimento» ha detto, al termine delle esequie, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Torino, Sonia Schellino. «Sarebbe importante che in questo delicatissimo compito venisse affiancato da una famiglia, magari della comunità nigeriana».

E una risposta concreta per il futuro di Destiny e del piccolo Israel diventa ancora più indispensabile in un'ottica di fede: «Siamo certi che, nel disegno di Dio, ciò che appare per noi totalmente negativo, può diventare fonte di bene. Come dalla morte di Cristo nasce la vita per tutti; dalla sua sofferenza nasce l’amore che salva» ha concluso l'Arcivescovo.

La salma di Beauty è stata portata al Cimitero Parco in attesa (conclusi i controlli necessari) di essere tumulata in una tomba messa a disposizione dall'Opera Barolo. Infatti monsignor Nosiglia ha espressamente chiesto agli eredi dei marchesi Giulia e Tancredi di Barolo (due esponenti della cosiddetta “santità sociale” piemontese) di rendere disponibili alcuni loculi per dare una degna sepoltura alle persone più fragili e più sole.

Prima dell'inizio delle esequie c'è stato qualche momento di tensione tra il marito Destiny e alcuni fotoreporter. Aveva infatti chiesto una cerimonia sobria, lontana dai clamori mediatici. Comprensibile la sua disperazione.