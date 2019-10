La "calda" rivoluzione del Mediterraneo riguarda soprattutto l'Italia

di Grammenos Mastrojeni*

I cambiamenti climatici riguardano tutti, ma non tutti allo stesso modo. Nel caso dei due mondi a cui apparteniamo come Italia – quello europeo continentale e quello del bacino mediterraneo – cambiano completamente le carte in tavola. I climatologi definiscono il bacino mediterraneo un “hotspot” ove tutti saranno accomunati da dinamiche di mutazione accelerate e collegate, e prevedono un aumento di temperatura nel Mediterraneo più accentuato della media: questo già è foriero di comprensibili disagi, conseguenze sull’agricoltura e sulla pesca, e implica spinte destabilizzanti. Si prevede, ad esempio, che il livello del nostro mare possa aumentare di 20 cm entro il 2050, che possono sembrare pochi ma salinizzerebbero il delta del Nilo, sconvolgendo la sussistenza di milioni di persone. Ma limitarsi a prendere le misure di tali impatti diretti vuol dire non comprendere che è in gioco una posta cruciale: l’identità e l’unità dell’Europa e una relazione costruttiva entro il più naturale ambito di internazionalizzazione dell’economia italiana, la sponda Sud e oltre essa l’Africa.

A guardare il planisfero ci si accorge che l’idea di Europa – come continente a sé stante – rappresenta un’anomalia. Usando i criteri di delimitazione dei continenti applicati per tutti gli altri, noi non dovremmo esistere: siamo solo una piccola appendice dell’Asia. Eppure, continuiamo a sentirci un continente a parte, anzi forse – con quel po’ di presunzione che una volta si chiamava eurocentrismo – ci sentiamo IL continente, il “vecchio” continente! Cosa ci distingue? Una certa unità culturale, persino fisionomica, un senso di comunità nella diversità. Pochi si interrogano sulle radici di questa unità che non si basa nell’isolamento del proprio territorio, ma qualcuno l’ha fatto: a cominciare da Jean Jacques Rousseau che vedeva l’identità europea come un prodotto dell’eccezione climatica che ha benedetto l’Europa dalla fine dell’ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa.

Se Rousseau aveva ragione – e con criteri contemporanei possiamo confermare che aveva visto giusto – significa che il clima dell’Europa ha giocato un ruolo determinante nel forgiare la nostra identità e nel definire i nostri interessi. Anche la sponda Sud del mediterraneo ha beneficiato di una sua favorevole eccezionalita´ climatica che ne ha contribuito a distinguerne l’identita´ dal resto dell’Africa. Queste due eccezioni favorevoli sono interconnesse dall’azione stabilizzante del mare che condividiamo, e hanno creato le condizioni della rivoluzione agricola: la maggior strutturazione sociale da cui ha preso le mosse l’organizzazione umana in campagne coltivate e centri urbani che ancora e` la nostra. E’ succeso attorno al mediterraneo – fra Europa, Anatolia, Fenicia, perche´ un clima stabile e prevedibile e´essenziale per pianificare i raccolti. Senonché, questo clima sta cambiando. L’inerzia stabilizzante di un vasto bacino d’acqua come il Mediterraneo non basta piu´ senza l’aiuto del coprotagonista della nostra particolare fortuna climatica, il dolce e regolare anticiclone delle Azzorre.

Un tempo i meteo televisivi menzionavano a ogni piè sospinto questo anticiclone come annunciatore di bel tempo; ma esso appare sempre meno sull’area mediterranea e viene estromesso dagli anticicloni africani, che sconfinano sempre più prepotentemente. In pratica, cominciamo a condividere un nuovo tipo di clima con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, mentre a Nord delle Alpi crescono altre modifiche che divaricano il clima mitteleuropeo dal nostro. Ma se concordiamo con Rousseau – il clima è un fattore determinante nel comporre interessi e identità dei popoli – non è solo una questione di piogge e temperature. In pratica, per l’Italia, significa che alla nostra identità europea inizia a sovrapporsi una comunione di interessi con chi condivide l’anticiclone africano, mentre rischiamo di distanziarci da alcune prospettive che finora ci ancoravano saldamente all’Europa. Non è solo una questione di venti e piogge e nemmeno dottamente antropologica: si tratta di economia, commercio, e geopolitica.

Ad esempio, con il riscaldamento dell’Artico e il restringimento dei ghiacci si stanno liberando alcune rotte commerciali marittime polari – i mitici passaggi a Nord Est e a Nord Ovest – che rischiano di privare i nostri porti di moltissimo traffico. Dovremo fare i conti con la migrazione a Nord di alcuni vitigni che per noi sono identitari (e una gran bella fonte di proventi). Se non stiamo attenti, questo rischia di spaccare l’integrazione europea in due gruppi con interessi divergenti. Ma non ci sono solo le sottrazioni, ci sono anche le aggiunte. Qualcosa perdiamo perché migra a Nord, ma qualcosa guadagniamo in provenienza dal Sud, condividendola con altri popoli in una nuova comunità di interessi. Ad esempio, la comunità “forestale” – coloro che per passione o denaro tutelano la vegetazione – sta sperimentando un’integrazione e un’intensificazione della collaborazione fra le due sponde del Mediterraneo. C’è sempre stata una cooperazione forestale globale per l’ecosistema planetario ma, in questo nuovo club panmediterraneo, si sta intensificando; e non è solo frutto di una crescente consapevolezza ecologica: la vegetazione originaria della sponda meridionale del Mare Nostrum è l’unica che potrà permanere produttiva sulla sponda Nord entro pochi anni e quindi salvare la funzionalità di intere economie nazionali.

Si va allora a un nuovo assetto med-africano divaricato dall’identità, dall’economia, dalla geopolitica europee? Solo se siamo folli al punto di non accorgerci che sono più le aggiunte che le sottrazioni: per l’Italia e per tutti. Non dobbiamo perdere l’identità e la solidarietà europea solo perché entriamo di più anche in un altro club, che oltretutto è un ambito naturale di co-sviluppo costruttivo per la nostra impresa: dobbiamo aggiungervi il nuovo, cogliendo le opportunità. L’Italia ha una missione che forse non ha ben compreso: stesa come un ponte sul mare che ci unisce, sempre più compartecipe di due poli di interessi che potrebbero essere in competizione, o persino andare allo scontro, può e deve farsi centro e arbitro di un incontro. E’ una vocazione ma non certo un monopolio, in una sfida che esige la cooperazione di tutti e di cui già esiste lo strumento: l’Unione per il Mediterraneo, che raggruppa 43 Stati nell’intento di costruire assieme un co-sviluppo regionale sostenibile. Abbiamo solo da guadagnarci, tutti, se comprendiamo che il clima che cambia ci obbliga a collaborare e può quindi essere trasformato in un’inedita occasione di pace.

*diplomatico italiano, attualmente Coordinatore per l’Ambiente e la Scienza della Cooperazione allo Sviluppo e vicesegretario generale dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), organizzazione intergovernativa Euro-Mediterranea che riunisce i 28 Paesi dell’Unione Europea e i 15 Paesi del mediterraneo meridionale e orientale. L'UpM costituisce un foro per rafforzare la cooperazione regionale, con il dialogo e l'azione concreta per un co-sviluppo sostenibile panmediterraneo. Ha finora catalizzato oltre 5 miliardi di euro per progetti a diretto beneficio delle popolazioni.