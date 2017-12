Al di qua, il dramma dei senzatetto in corsa per gli Oscar

"AL DI QUA" SU TV2000 IL 31 DICEMBRE: LA TRAMA

Un senzatetto viene trovato morto nel suo giaciglio su una strada, vicino a un ospedale dove trascorreva il suo tempo. Quaranta suoi amici, che condividono la stessa situazione, come un fronte unito entrano nell'ospedale per rendergli l'estremo saluto, in una scena che ricorda Quarto Stato di Pellizza da Volpedo.

Al di qua è un toccante documentario di Corrado Franco che, riuscendo a coniugare realismo e poesia, racconta la storia di alcuni senzatetto, con un'attenzione particolare a Rodolfo Spagone, morto prematuramente a 59 anni, il 23 novembre scorso. La forza di queste storie e di queste immagini hanno fatto sì che il documentario sia stato amesso agli Oscar 2018 nella categoria Best Documentary Feature. Domenica 31 dicembre, alle ore 12.50, verrà trasmesso a TV 2000: una bella occasione per tutti i telespettatori per immergersi in questa realtà.