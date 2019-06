Laura ad honorem per Alberto Angela

Un tono pacato ma incalzante, un’estrema chiarezza nell’esposizione condita con una genuina passione per tutti i mondi che ci invita a scoprire: Alberto Angela da anni prende per mano gli spettatori e li conduce alla scoperta del sapere, in modo coinvolgente e mai noioso. Una delle sue trasmissioni più longeve e fortunate è Ulisse, il piacere della scoperta, che va in onda di sabato sera su su Rai 3 per un ciclo di cinque puntate inedite a cui seguiranno alcune repliche. «Che non sono mai uguali a quelle già messe in onda», precisa il conduttore. «Ogni volta le aggiorniamo, aggiungiamo qualche particolare».

La prima puntata era dedicata a Spartacus. «Siamo andati a Santa Maria Capua a Vetere, dove ci sono i resti di un anfiteatro che era secondo solo al Colosseo, i cui sotterranei sono intatti. Spartacus era un nobile della Tracia che dopo aver combattuto a fianco dei romani si era ribellato ed era diventato schiavo. Ci sono state altre ribellioni di schiavi, ma quella di Spartacus ha fatto tremare Roma. Di lui non sappiamo molto, non conosciamo che aspetto avesse, ma è diventato il simbolo della libertà». La formula varia da puntata a puntata: ci sono quelle girate sul campo, quelle che hanno come filo conduttore ricostruzioni con attori fatte appositamente, oppure che utilizzano spezzoni di film o fiction.

«Per la seconda puntata siamo andati nell’Abbazia di Subiaco, per capire come vivevano nei monasteri, dove si trovavano le grandi biblioteche che hanno permesso di far giungere alla nostra epoca i testi antichi. Per raccontare la vita in un’abbazia abbiamo scelto come fil rouge il film Il nome della rosa. Poi, siccome ci sarà a breve il centenario della Rivoluzione d’ottobre, abbiamo dedicato una puntata agli zar di Russia, indagando sugli ultimi bagliori di questa corte, il matrimonio d’amore, i figli bellissimi, la fine tragica su cui ancora si indaga e l’enigmatica figura di Rasputin».