Alfie Evans, Scienza & vita: «C'è stata carenza d'umanità»

«Ritengo che ci sia stata una carenza di umanità». Così Alberto Gambino, presidente dell’Associazione Scienza & Vita ha commentato la notizia della morte di Alfie Evans ai microfoni di Radio Vaticana, formulando riflessioni rilanciate dall'agenzia di stampa Sir. «In queste situazioni occorre trovare una condivisione», ha spiegato Gambino, sottolineando come «non sia un caso» che questi fatti «stiano avvenendo negli ospedali anglosassoni, che hanno una loro durezza in termini di applicazione dei regolamenti». Per questo, «occorrerebbe recuperare il ruolo dei genitori, della famiglia in queste vicende». «Facciamo attenzione – conclude il presidente di Scienza & Vita – che i protocolli non prevalgano sulle relazioni umane e in questo caso sull’alleanza che ci deve essere sempre tra medico, paziente e famiglia».