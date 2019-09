«Arriveremo su Marte nel 2037. Dio esiste e si prende cura di noi»

Nel corridoio dove ha sede l’Istituto aerospaziale del Politecnico di Milano, a due passi dalla stazione di Bovisa, la minuta signora di ottantadue anni sta innaffiando una pianta: «L’ho trascurata un po’ e si vede». Poi rincuora una studentessa fuori corso che vuole riprendere gli studi: «Non mollare. Lei ha un marito? Stare dietro agli uomini è più difficile che prendere la laurea, sa?». Amalia Ercoli Finzi, ospite di recente del Festival della Mente di Sarzana, prima donna laureata in Ingegneria aeronautica in Italia, soprannominata “la signora delle comete”, è così: ironica, curiosa, sempre aperta al nuovo. Da oltre un quarto di secolo si occupa di dinamica del volo spaziale e progettazione di missioni spaziali. Non ama mettersi in posa per le fotografie e per spiegarlo snocciola un aneddoto: «Nella mia famiglia c’è sempre stata una bella e nella mia casa è toccato a mia sorella Elvina. Mamma, quando ci presentava, mandava sempre avanti lei che faceva la sua bella figura e poi presentava me dicendo: “Ma questa è intelligente”. Da notare il “ma”, con cui offendeva sia mia sorella che me! (ride, ndr)».

Come ha vissuto i 50 anni dello sbarco sulla Luna?

«Con emozione. Nel 1969 avevo 32 anni e ricordo benissimo il prima e il dopo dell’allunaggio. I russi stavano tentando di mandare lassù un equipaggio, N1, ma non ha funzionato. Il problema della missione, cominciata otto anni prima, era partire con la velocità giusta dall’orbita terrestre. Scendere sulla luna non è tanto difficile perché non ha atmosfera. Il problema è ripartire perché non era facile accendere un motore simile a uno zolfanello: o va o non va. È stata una grande impresa».

Torneremo?

«Sì, forse nel 2024. Gli scienziati vogliono tornarci, come test di prova, per poi andare su Marte. Io sono dell’idea che bisogna puntare direttamente a Marte». È difficile? «Per riuscirci, una volta lì, dobbiamo imparare a fare alcune cose. Primo: estrarre dalle rocce locali idrogeno e ossigeno indispensabili per il ritorno. Qui al Politecnico stiamo facendo già degli esperimenti. Secondo: coltivare cibo fresco con l’idrocoltura (tecnica che utilizza acqua e argilla espansa al posto del terriccio, ndr) perché non si può scavare nella terra e non si può andare avanti per due anni con le scatolette di tonno. Terzo: difenderci dalle radiazioni. Quarto: imparare a vivere un po’ di tempo lontano dalla terra in un gruppo di poche persone. Sembra facile, psicologicamente non lo è».

Quando metteremo piede su Marte?

«Tra il 2030 e il 2040. Io dico nel 2037».

Perché?

«Il 37 è un gran bel numero e gode di tante particolarità. Gliene dico una: 2+2+2 fa 6, 37 per 6 fa 222».