Amazzonia, polmone per pianeta e Chiesa: minacce, sfide, speranze

È un intreccio di foresta e savana che abbraccia nove Stati (Guyana, Suriname, Guyana Francese, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Brasile). L’Amazzonia misura circa 7,8 milioni di chilometri quadrati, qualcosa come 23 Italie messe una accanto all’altra. Rappresenta il 40 per cento dell’America meridionale, il 5 per cento dell’intero globo. Conta per quello che offre il suolo (alberi, corsi d’acqua, una biodiversità esemplare) e per quello che nasconde nel sottosuolo: oro, rame, tantalio, minerali ferrosi, nickel e manganese. Uno scrigno poco abitato (33 milioni di persone) ma molto ambìto dall’industria estrattiva. In Amazzonia è in corso una lotta per l’accaparramento delle risorse. A pagare sono l’ambiente, le persone (sono state censite 380 differenti popolazioni indigene) e i loro diritti. Le Chiese locali hanno accolto con gioia la notizia che nel prossimo autunno, per la precisione dal 3 al 27 ottobre, il Sinodo dei vescovi si occuperà di questa tribolata porzione di mondo.

«Giunge a maturazione un cammino lungo 30-40 anni, fatto dalla Chiesa latinoamericana, che, dal punto di non ritorno della Conferenza di Aparecida del 2007, ha plasmato la sua coscienza sulla necessità di camminare e agire insieme ai popoli amazzonici. La consapevolezza è quella dell’importanza fondamentale che l’Amazzonia ha per il futuro dell’interno pianeta», ha commentato con l'agenzia di stampa Sir il cardinale peruviano Pedro Barreto Jimeno, vicepresidente della Repam, la Rete ecclesiale panamazzonica, e arcivescovo di Huancayo (Perù centrale). A ridosso della presentazione (avvenuta lunedì 17 giugno) dell’Instrumentum Laboris che in qualche modo anticpa i temi in agenda, il cardinale si è trasformato in una sorta di “ambasciatore” del Sinodo a nome della Repam, volando a Bogotá (Bolivia) e poi a Roma, dove ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, partecipando inoltre ad alcuni importanti incontri, tra i quali uno con gli ambasciatori in Vaticano dei Paesi amazzonici.