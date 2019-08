L'Amazzonia brucia: in pericolo la biodiversità e la vita dei popoli indigeni

(Foto Reuters)

Le immagini arrivate dallo spazio attraverso i satelli dell’Agenzia spaziale europea e della Nasa americana immortalano con inquietante chiarezza lo scenario apocalittico delle vaste aree rosse avvolte dalla fiamme. L’Amazzonia brasiliana, e in parte boliviana, brucia. La foresta tropicale più grande del mondo, il polmone verde del pianeta, casa di migliaia di specie animali e vegetali e di 34 milioni di persone, fra cui numerose etnie indigene, sta vivendo una lenta, inesorabile agonia, mangiata da incendi legati a una deforestazione sempre più massiccia e selvaggia. La morte dell’Amazzonia significa la catastrofe per il mondo intero, lo sprofondamento del pianeta in squilibri ecologici sempre più devastanti e irreversibili.

La tragedia delle foresti pluviali in preda al fuoco è approdata con urgenza sul tavolo del summit del G7 che si è aperto a Biarritz, in Francia, come aveva proposto il presidente francese Emmanuel Macron, scatenando una sorta di crisi internazionale a colpi di tweet. L’omologo brasiliano, Jair Bolsonaro, ha infatti criticato su Twitter l’iniziativa di Macron di discutere e prendere eventuali decisioni sull’Amazzonia senza la presenza e il coinvolgimento del capo di Stato del Paese, il Brasile, che è direttamente interessato dal problema e ha accusato l’inquilino dell’Eliseo di “mentalità colonialista”. Intanto, Bolsonaro ha preso la decisione di inviare l’esercito nelle zone gravemente colpite dagli incendi per cercare di fermare le fiamme. Ma solo qualche giorno fa il presidente ha cercato una giustificazione agli incendi a dir poco paradossale puntato il dito contro le organizzazioni non governative ambientaliste, accusandole di aver provocato apposta il fuoco per poter poi addossare la colpa a lui e alla sua gestione politica. Il fumo sprigionato dalla fiamme si è propagato ben oltre le foreste, ha raggiunto e invaso il cielo sopra la lontana città di San Paolo, che si è ritrovata a sprofondare nel buio.

Il Wwf lancia l’allarme: la foresta amazzonica in Brasile sta perdendo una superficie equivalente a oltre tre campi di calcio al minuto e il punto di non ritorno è sempre più vicino. La più grande fonte di biodiversità del pianeta, fondamentale per gli equilibri climatici - afferma l’associazione impegnata a difesa dell’ambiente - rischia il collasso ecologico, portando a un avanzamento della desertificazione e della siccità. I dati dei possibili scenari futuri sono drammatici: senza le foreste pluviali rischiamo di perdere fra il 17 e il 20% delle risorse di acqua per il pianeta e il 20% della produzione di ossigeno globale. Le aree convolte sono più sensibili alle inondazioni e agli effetti del cambiamento climatico. Numerose specie animali e vegetali rischiano di estinguersi defintivamente.