Il nuovo viaggio di Annalisa alla scoperta della scienza

(Nella foto sopra: la cantautrice Annalisa mentre fotografa la "Gioconda" di Leonardo al Louvre di Parigi)

Prima il viaggio al Cern di Ginevra con Tutta colpa di Einstein, poi quello nello spazio con Tutta colpa di Galileo, infine quello sull'evoluzione degli esseri umani con Tutta colpa di Darwin. Ora, la cantautrice Annalisa Scarrone torna di nuovo in Tv nei panni di conduttrice con un nuovo percorso di divulgazione scientifica. E lo fa con un racconto che esplora le opere e il genio del più grande umanista e inventore di tutti i tempi: Leonardo da Vinci.

Tutta colpa di Leonardo, in onda stasera, 28 aprile, in seconda serata su Italia 1, prende il via dal Museo Louvre di Parigi, dove è custodito il dipinto più famoso del maestro italiano: la Gioconda. Il viaggio di Annalisa, che ha conseguito la laurea in Fisica all'Università di Torino nel 2009, toccherà le città dove Leonardo ha lasciato un segno indelebile: Milano, con le sue chiuse del Naviglio e il “Cenacolo”; Firenze, con la stanza Leonardesca nella Galleria degli Uffizi, dove sono custoditi l’“Annunciazione di Cristo”, il “Battesimo” e l’”Adorazione dei Magi”.

Il docu-viaggio si sviluppa in tre appuntamenti, nel corso dei quali Annalisa approfondirà vari aspetti del lavoro di Leonardo, dallo studio del corpo umano al Codice Atlantico, la più imponente raccolta di segreti, disegni e scritti di Leonardo. Il percorso toccherà il lavoro ingegneristico e tecnologico del maestro, in particolare il suo grande sogno di far volare l’uomo. Ospiti della prima puntata, stasera: il fotografo Oliviero Toscani e la campionesse della Nazionale italiana della ginnastica artistica.