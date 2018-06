Ballottaggi, disfatta per il centrosinistra

I numeri parlano chiaro: il centrodestra conquista 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Il centrosinistra ne aveva 17 e vince solo in cinque comuni, tra cui Brindisi, Ancona, Brescia, Trapani e Teramo. Le liste civiche vincono a Barletta, Messina, Siracusa e Imperia, dove l’ex ministro berlusconiano Claudio Scajola ha vinto con il 52 per cento dei voti contro il candidato del centrodestra Luca Lanteri, appoggiato dalla coalizione e dal presidente della regione Giovanni Toti, che si è fermato al 48 per cento.

Siena, soprattutto. Ma anche Pisa, Massa, Imola. Il risultato dei ballottaggi nelle (ex) regioni rosse, Toscana ed Emilia Romagna, ha il sapore della disfatta per il centrosinistra . La Lega continua a volare, confermando il trend dei sondaggi. Mentre il Movimento Cinque Stelle, già ridimensionato al primo turno, riesce a strappare qualche successo a sorpresa: Avellino e, appunto, Imola dove Manuela Sangiorgi ha vinto con il 55,4 per cento dei voti una sfida tutta al femminile contro Carmela “Carmen” Cappello del centrosinistra, che si è fermata al 44,6 per cento. Due vittorie che Luigi Di Maio definisce «straordinarie».

Espugnata anche Siena, la città simbolo del caso MpS

La Toscana invece, da roccaforte quasi inespugnabile, è diventata la terra del tracollo per il centrosinistra. Matteo Salvini l’ha percorsa in lungo e in largo durante la campagna elettorale, il Pd ha mandato i big come l’ex premier Paolo Gentiloni per la volata finale.

A Massa ha vinto il leghista Francesco Persiani sul candidato del Pd Alessandro Volpi, sindaco uscente. A Pisa il nuovo sindaco è Michele Conti, scelto da Lega e Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Forza Italia. Nella logica dell’arginare i danni, si pensava che almeno il Pd riuscisse a tenere Siena, città simbolo del caso Monte dei Paschi di Siena. Niente da fare: il primo cittadino uscente Bruno Valentini è stato battuto, sia pure con pochi voti di scarto, da Luigi De Mossi (nella foto in alto, mentre festeggia con i suoi elettori) del centrodestra.

Il dibattito in casa Pd è già piuttosto acceso. L'ex ministro Carlo Calenda è drastico ed apre ad un “fronte repubblicano”: «Navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno», scrive, «ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. Subito!». Sì ad un ripensamento, no al superamento del partito è invece la posizione di Maurizio Martina. «Sono d'accordo sul ripensamento complessivo», afferma, «abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d'accordo sul superamento del Pd. Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro».

Su un dato, però, bisogna seriamente riflettere: l’affluenza è stata del 47,6 per cento in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne. Al primo turno era stata del 60,42 per cento. Dunque un calo secco di 13 punti. La partecipazione più alta nei Comuni della Toscana. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia, monitorati dalla Regione: qui la partecipazione al voto è stata addirittura del 40,1 per cento. La media finale fa 46,1. Non proprio un bel segnale.