Bambini a lezione di doppiaggio con il toro Ferdinando

La storia del toro Ferdinando (Fabbri) è un libro del 1936 che è diventato un piccolo classico e da cui è stato tratto il bel film di animazione Ferdinand. Ferdinand è un vitello spagnolo nato in un allevamento che produce tori per le corride, ed è ridicolizzato dagli altri vitelli poiché adora i fiori e non ama combattere. Dopo che il toro Raf, suo padre, partecipa ad una corrida da cui non torna più, Ferdinand scappa dalla stalla e viene adottato da un floricoltore e da sua figlia, Nina. Divenuto un enorme toro, Ferdinand mantiene la sua indole pacifica, ma a causa di un incidente, viene erroneamente considerato pericoloso; portato nell'arena, deve scontrarsi con il torero El Primero. In occasione dell’uscita a noleggio su Premium Play, Infinity e negli Store Digitali domenica 22 maggio (dalle 10 alle 18) si tiene al Museo della scienza e della tecnologia di Milano un laboratorio per bambini alla scoperta del mondo del doppiaggio. I bambini Guidati da Fabrizio de Flaviis, doppiatore professionista e voce italiana di Ferdinand potranno provare in prima persona a riprodurre una scena del film, dando voce al toro più tenero del cinema d’animazione. I piccoli partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte di un vero e proprio doppiaggio, alla scoperta di suoni e rumori creati da oggetti di uso quotidiano e da un’orchestra di strumenti inventati. Prenotazione online su museoscienza.org. Il costo dell’attività è compreso nel biglietto d’ingresso al Museo. Il 16 maggio Ferdinand uscirà anche in DVD e Blu-ray