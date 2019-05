Dalla Bulgaria un ponte di pace per il mondo

«La nostra storia è impregnata di guerra, per questo conosciamo il valore della pace». Il presidente bulgaro Rumen Radev accoglie papa Francesco sottolineando l’importanza della tolleranza e della convivenza tra le religioni, il dialogo tra ortodossi, cattolici e musulmani, le distanze dal razzismo e dalla xenofobia che il Paese persegue. Ricorda il motto del viaggio, «Pacem in terris» che da qui «risuona in tutto il mondo». Papa Giovanni XXIII, detto il «Papa bulgaro», i santi Cirillo e Metodio, ci indicano, dice ancora il presidente, che «le differenze linguistiche e culturali non sono un ostacolo» e invita costruire ponti e non muri per far fronte alle tante piaghe del mondo che condannano molti «alla persecuzione e alle umiliazioni» e sottolinea le basi comuni di un lavoro a servizio di «un mondo più pacifico, più giusto e più umano».

Anche Bergoglio sottolinea che la Bulgaria è «luogo d’incontro tra molteplici culture e civiltà, ponte tra l’Europa dell’est e quella del sud, porta aperta sul vicino oriente; una terra in cui affondano antiche radici cristiane, che alimentano la vocazione a favorire l’incontro sia nella regione sia nella comunità internazionale. Qui la diversità, nel rispetto delle specifiche peculiarità, è vista come un’opportunità, una ricchezza, e non come motivo di contrasto».

Salutando tutte le autorità presenti e gli esponenti di tutte le religioni, papa Francesco riprende un passo del documento firmato ad Abu Dhabi per dire che «riaffermo con voi “la forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune”».

Auspica che «ogni religione, chiamata a promuovere armonia e concordia, aiuti la crescita di una cultura e di un ambiente permeati dal pieno rispetto per la persona umana e la sua dignità, instaurando vitali collegamenti fra civiltà, sensibilità e tradizioni diverse e rifiutando ogni violenza e coercizione. In tal modo si sconfiggeranno coloro che cercano con ogni mezzo di manipolarla e strumentalizzarla».

Sulle orme della visita di Giovanni Paolo II, del maggio 2002 e dell’impegno del delegato apostolico monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, papa Francesco ricorda l’instancabile lavoro di quest’ultimo per «promuovere la fraterna collaborazione tra tutti i cristiani» e «il Concilio Vaticano II, da lui convocato e presieduto nella sua prima fase, che diede grande impulso e incisività allo sviluppo dei rapporti ecumenici».

Sulla scia di questo dal 1968 una Delegazione ufficiale bulgara, «composta dalle più alte Autorità civili ed ecclesiastiche, compie ogni anno una visita in Vaticano in occasione della festa dei Santi Cirillo e Metodio. Essi evangelizzarono i popoli slavi e furono all’origine dello sviluppo della loro lingua e cultura e soprattutto di abbondanti e duraturi frutti di testimonianza cristiana e di santità».

I santi Cirillo e Metodio, compatroni d’Europa, sono «di esempio e rimangono, a distanza di più di un millennio, ispiratori di dialogo fecondo, di armonia, di incontro fraterno tra le Chiese, gli Stati e i popoli! Possa il loro fulgido esempio suscitare numerosi imitatori anche ai nostri giorni e far sorgere nuovi percorsi di pace e di concordia!».

Francesco sottolinea che, «a trent’anni dalla fine del regime totalitario che ne imprigionava la libertà e le iniziative, la Bulgaria si trova ad affrontare le conseguenze dell’emigrazione, avvenuta negli ultimi decenni, di più di due milioni di suoi concittadini alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Nel medesimo tempo la Bulgaria – come tanti altri Paesi del vecchio continente – deve fare i conti con quello che può essere considerato come un nuovo inverno: quello demografico, che è sceso come una cortina di gelo su tanta parte dell’Europa, conseguenza di una diminuzione di fiducia verso il futuro. Il calo delle nascite, dunque, sommandosi all’intenso flusso migratorio, ha comportato lo spopolamento e l’abbandono di tanti villaggi e città. Inoltre, la Bulgaria si trova a confrontarsi con il fenomeno di coloro che cercano di fare ingresso all’interno dei suoi confini, per sfuggire a guerre e conflitti o alla miseria, e tentano di raggiungere in ogni modo le aree più ricche del continente europeo, per trovare nuove opportunità di esistenza o semplicemente un rifugio sicuro».

Il Papa ricorda l’impegno dei governanti della Bulgaria per «creare le condizioni affinché, soprattutto i giovani, non siano costretti a emigrare». E mentre incoraggia a continuare su questa strada, chiede anche «di non chiudere gli occhi, il cuore e la mano – come è nella vostra tradizione – a chi bussa alle vostre porte».

La Bulgaria, dice il Papa si è sempre distinta come un «ponte fra est e ovest, capace di favorire l’incontro tra culture, etnie, civiltà e religioni differenti, che da secoli hanno qui convissuto in pace. Lo sviluppo, anche economico e civile, della Bulgaria passa necessariamente attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di questa sua specifica caratteristica».