Buoni propositi per il nuovo anno: una guida per raggiungere i propri obiettivi

L’arrivo del nuovo anno è da sempre sinonimo di buoni propositi, non solo per raggiungere un benessere fisico e mentale, ma soprattutto per conquistare importanti obbiettivi in ambito lavorativo dove routine, sovraccarico e stress spesso ostacolano il loro conseguimento. “È necessario perseverare e aumentare la forza d’animo con assiduo impegno, fino al momento in cui il buon pensiero diventi buona volontà”. Lo scriveva Seneca già nel I secolo d.C. all’interno della sedicesima epistola a Lucilio, riconoscendo come i buoni propositi fossero un ottimo viatico per raggiungere i propri obbiettivi. Credenza che dall’antichità è stata tramandata fino a oggi, influenzando anche alcuni influenti come Jonathan Swift, autore dei Viaggi di Gulliver, che nel 1699 compilò un elenco di buoni propositi da tenere a mente per la sua età anziana L’importanza dei buoni propositi si è estesa anche al panorama cinematografico, in particolar modo con Il Diario di Bridget Jones e Il favoloso mondo di Amelie, pellicole cult del 2001 nelle quali il ruolo dei buoni propositi è centrale. Ma non è tutto. La volontà di rinnovamento per raggiungere gli obbiettivi prefissati è avvalorata anche dalla scienza, come dimostrato dal professore di Psicologia dell’Università del Texas Cedric Wood in uno studio pubblicato dalla CBS, che suggerisce di essere determinati e precisi perché una spinta che proviene da una convinzione non reale tende ad esaurirsi nella breve durata.

“La regola fondamentale nel perseguire in maniera corretta i propri obbiettivi consiste nel non lasciarsi guidare da un mero impulso razionale, bensì da un’emozione pura e genuina. Ogni proposito è importante per agire a livello mentale e motivazionale, a patto che sia gratificante e non legato al senso del dovere” spiega Marina Osnaghi, prima Master Certified Coach in Italia, che ha affiancato grandi imprenditori e professionisti nel raggiungimento dei propri obiettivi. E può essere utile a tutti il decalogo per i buoni propositi per il 2019 che ha stilato Marina Osnaghi: