Che inventori questi ragazzi!

Quanta creatività nelle menti dei giovani. Si apre oggi a Pistoia la mostra, che espone settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre 2.000 ragazzi di oltre 100 classi di 29 scuole pistoiesi elementari, medie e superiori che hanno partecipato al concorso “Sì...Geniale!”. C’è chi ha realizzato un drone silenzioso gonfiato ad elio, chi ha dato il via a “Wikiliceo”, una specie di Wikipedia destinata agli studenti liceali di tutta Italia, chi invece ha inventato “Pluffa”, una nuova bioplastica, e chi è convinto che la cucina sia di per sé scienza e ha creato gelatine gustose e “alchemiche”.

La mostra "Il giardino delle invenzioni" è allestita presso le sale espositive dei Palazzi Sozzifanti e De’ Rossi, in via De’ Rossi 7 e 26, e rimarrà aperta, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 18, fino a sabato 5 maggio. E sarà affiancata da trenta eventi. Per la maggior parte si tratta di laboratori, ben diciotto, dedicati al cinema, alla geometria e ad altre scienze, passando per gli origami, la topologia, la paleontologia, la paleopatologia, il calcolo, la matematica, la chimica, la scrittura. Le conferenze saranno cinque. Si comincia con la meccanica celeste e l’esplorazione spaziale, si prosegue con la matematica per arrivare ai giochi matematici e ai modelli pedagogici. Ma non mancherà una conferenza – spettacolo, tra giochi ed esperimenti capaci di coinvolgere i partecipanti. Inoltre lo spettacolo teatrale “La matematica in cucina. Un cabaret matematico-culinario” in programma al Piccolo teatro Mauro Bolognini mercoledì 2 maggio alle 21 e lla conferenza del rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei, dedicata a “Primo Levi fra chimica, letteratura e memoria” che si terrà a Palazzo De’ Rossi con inizio alle 18 di venerdì 4 maggio.