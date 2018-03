"Che la Chiesa ci sia compagna di viaggio"

«Il Papa ha parlato di coraggio e ha chiesto ai giovani di lasciare fuori dalla porta la vergogna. Ha domandato loro di essere protagonisti di questo cammino sinodale e ha detto che il loro contributo è indispensabile per la preparazione dell’Assemblea sinodale di ottobre e loro hanno risposto a questo appello». Il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi sintetizza il lavoro dei circa 15 mila giovani che, fisicamente o virtualmente, hanno preso parte alla riunione pre-sinodale. Una presenza e un lavoro che «sfata molti falsi miti e pregiudizi sulle nuove generazioni. Abbiamo visto giovani capaci di cantare a squarciagola ma anche di fare silenzio», dice il cardinale, «e di ascoltare con straordinaria attenzione, di ballare con l’entusiasmo tipico della loro età ma anche di trascorrere ore in assemblea plenaria o nei gruppi di lavoro, per ragionare, parlare, confrontarsi e mettere per iscritto le loro idee».

Dal lavoro di questa settimana è stato elaborato un documento che verrà consegnato domani a papa Francesco e ai padri sinodali. Un «testo condiviso», sottolinea Baldisseri, che «costituisce una delle fonti che contribuiranno alla stesura dell’Instrumentum laboris per il Sinodo. Gli altri apporti arriveranno anzitutto dalle sintesi inviate dalle Conferenze Episcopali e dai Sinodi delle Chiese cattoliche orientali, sintesi che sono anch’esse il frutto di un ascolto a tutto campo condotto nelle Diocesi del mondo. A quelle sintesi si sommeranno, poi, i risultati del Questionario online proposto ai giovani e gli interventi del Seminario internazionale sulla situazione giovanile organizzato dalla Segreteria Generale del Sinodo nel mese di settembre 2017, senza dimenticare le Osservazioni liberamente inviate da singoli e gruppi di ogni parte del pianeta».

Il documento, articolato in tre parti, tratta delle sfide e delle opportunità dei giovani nel mondo di oggi; della fede e della vocazione, del discernimento e dell’accompagnamento dei giovani; e, infine, delle attività formative e pastorali della Chiesa.

Le parole chiave, che i giovani hanno voluto mettere anche nella copertina del documento, sono, innanzitutto “the young Church”, la Chiesa giovane, e poi le parole “misericordia”, “amicizia”, "speranza"…

«I giovani si aspettano una Chiesa che sappia riconoscere con umiltà gli errori del passato e del presente e impegnarsi con coraggio a vivere ciò che professa», spiega il cardinale. «Altre categorie fondamentali del documento sono vocazione, discernimento e accompagnamento. I giovani soffrono oggi per la mancanza di veri accompagnatori, che li aiutino a trovare la loro strada nella vita, e domandano alla Comunità cristiana di farsi carico del loro bisogno di guide autorevoli».

Una Chiesa estroversa che sappia dialogare nelle strade e attraverso le nuove tecnologie. «An attractive Church is a relational Church», scrivono i ragazzi nel documento chiedendo una «Chiesa del dialogo e dell’accoglienza, del rinnovamento e dell’ascolto».

A presentare il documento anche Percival Holt, giovane indiano, che ha ricordato la necessità dei giovani di ricevere attenzione, Laphidi Twumasi, ghanese, che ha sottolineato come, pur provenendo da contesti e continenti diversi, i giovani abbiano le stesse idee e pensieri sui temi fondamentali, Briana Santiago, statunitense, che ha sottolineato la ricchezza dell’esperienza con i coetanei collegati attraverso i social network.