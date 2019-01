Chef Rubio con Todis

Nel 2019 la catena della grande distribuzione Todis compie vent’anni. Tra le varie iniziative per celebrare questo anniversario, la società ha scelto di promuovere un progetto di solidarietà. Ogni ultimo fine settimana del mese (a partire da quello di gennaio), nei punti vendita si potrà partecipare a “La spesa per tutti” a favore della Comunità di Sant’Egidio: ogni cliente può scegliere di donare prodotti alimentari e non, che verranno consegnati direttamente ai volontari dell’associazione, presenti all’esterno dei supermercati. L’iniziativa si svolgerà per il tutto il 2019 a rotazione negli oltre 230 punti vendita presenti in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

“La spesa per tutti” ha un testimonial d’eccezione: Chef Rubio, ex rugbista e oggi popolarissimo cuoco, volto televisivo, impegnato su vari fronti nella promozione della “buona cucina” anche come veicolo di integrazione e recupero sociale.