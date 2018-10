Trama, attori e curiosità sulla fiction I Medici 2

Torna da martedì 23 ottobre in prima serata con la seconda stagione dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico, “I Medici”, la grande coproduzione internazionale per ricostruire la magnificenza della culla del Rinascimento che ha già incantato il pubblico televisivo di tutto il mondo. Tra gli attori italiani presenti, Alessandra Mastronardi, Aurora Ruffino, Guido Caprino, Miriam Dalmazio e Raoul Bova negli inediti panni di papa Sisto IV, acerrimo nemico di Lorenzo contro il quale organizzò la celebre Congiura dei Pazzi.

L'ANTEFATTO

La prima stagione de “I Medici” è terminata con la rivelazione che la giovane Lucrezia De’ Medici e il marito, Piero De’ Medici, aspettano il loro primogenito, un bambino che Lucrezia intende chiamare Lorenzo come il suo amato zio assassinato. L’omicidio del fondatore della banca, Giovanni De’ Medici, non è mai stato risolto. Non è un segreto, tuttavia, che ci fossero i Pazzi dietro l’assassinio del loro amato Lorenzo, e l’inimicizia tra le due famiglie si è rafforzata nel corso di decenni di guerra non dichiarata.

LA TRAMA

“I Medici. Lorenzo il Magnifico” comincia vent’anni dopo, nel 1469 e ci porta nel cuore del Rinascimento attraverso una delle figure storiche più importanti di tutti i tempi, Lorenzo Il Magnifico.

Il nonno di Lorenzo, Cosimo, è ormai morto, la nonna Contessina si è ritirata a vita privata e sono Piero e Lucrezia a guidare la famiglia, mentre il figlio illegittimo di Cosimo, Carlo, è un monsignore che vive a Roma.

Il giovane Lorenzo è costretto a prendere le redini della banca, dopo un attentato alla vita di Piero. Scopre, così, che il padre ha gestito male gli affari della banca, mandandola quasi in rovina.

Lorenzo è considerato il più grande dei Medici. Sotto la sua guida illuminata cresce il potere della famiglia mentre egli sostiene e incentiva artisti come Botticelli e Poliziano (e in seguito Leonardo e Michelangelo), che stabiliscono un canone di bellezza destinato a restare insuperato fino a oggi.

Nel frattempo Lorenzo deve negoziare con i nemici della banca e scegliere una moglie ricca e nobile, Clarice Orsini, che è molto diversa da lui. Tuttavia i due impareranno ad amarsi e rispettarsi.

Con il matrimonio si conclude la lunga relazione con la bella, ma anch’ella sposata, Lucrezia Donati.

Intanto Giuliano, fratello di Lorenzo, comincia una storia appassionata con un’altra giovane donna sposata, Simonetta Vespucci, mettendo a repentaglio la sua amicizia con Botticelli, che considera Simonetta la sua musa.

Nel frattempo la guerra incombe e Lorenzo è fortemente ostacolato dai Pazzi, gli odiati banchieri rivali di Firenze, guidati da Jacopo, e da Papa Sisto IV. Ma il tradimento e la violenza si insinuano nelle trame della famiglia Medici e per Lorenzo è sempre più difficile mantenersi fedele ai suoi ideali.

GLI SCENARI

Lo sforzo produttivo per realizzare la seconda stagione de I Medici è stato altrettanto ingente dal punto di vista delle riprese. Gli scenari, che hanno ospitato le diciannove settimane di riprese in prima unità e le quattro impiegate per girare le scene d’azione, sono dislocati tra la Toscana, il Lazio e la Lombardia.

Si contano una trentina di location tra cui Volterra, la Cattedrale e Palazzo Contucci a Montepulciano, il Duomo e Palazzo Piccolomini a Pienza (il centro più rinomato e di maggiore importanza artistica di tutta la Val d'Orcia). Nel Lazio, invece, la serie ha trovato le proprie ambientazioni negli spazi di Ponte Milvio e Palazzo della Cancelleria nella Capitale, mentre le atmosfere di Villa D’Este e Villa Adriana a Tivoli, del Castello Odescalchi a Bracciano e di Villa Parisi a Frascati, hanno trasportato la storia in una dimensione magica. Spostandosi più a Nord la scelta delle location è ricaduta su due centri dichiarati patrimonio dell’UNESCO, Sabbioneta e Mantova, affascinanti cittadine lombarde dove si respirano l’arte e la cultura del periodo rinascimentale.

IL CAST



DANIEL SHARMAN è Lorenzo De Medici

BRADLEY JAMES è Giuliano De Medici

SARAH PARISH è Lucrezia De Medici

ALESSANDRA MASTRONARDI è Lucrezia Donati

JULIAN SANDS è Piero De Medici

MATTEO MARTARI è Francesco Pazzi

SYNNØVE KARSLEN è Clarice Orsini

AURORA RUFFINO è Bianca De Medici

MATILDA LUTZ è Simonetta Vespucci

GUIDO CAPRINO è Marco Bello

CHARLIE VICKERS è Guglielmo Pazzi

ALESSIO VASSALLO è Marco Vespucci

SEBASTIAN DE SOUZA è Sandro Botticelli

CALLUM BLAKE è Carlo De Medici

JACK BANNON è Angelo Poliziano

JACOB FORTUNE LLOYD è Francesco Salviati

TAM MUTU è Galeazzo Sforza

MIRIAM DALMAZIO è Bona di Savoia