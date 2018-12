Creature magiche e colpi di bacchetta

Nasce da una costola del mondo di Harry Potter questo film fantasy ad alto tasso di spettacolarità che vede alla regia David Yates, (che aveva formato anche gli ultimi quattro film della serie), e nelle vesti sia di produttrice sia di sceneggiatrice J.K.Rowling. L’atmosfera di Animali fantastici e dove trovarli è la stessa dei film di Harry Potter, colpi di bacchetta, pagine di giornale che si animano, presenze oscure, creature mitologiche, azione e un pizzico di ironia. Ma qui facciamo un balzo indietro nel tempo, nel 1926 a New York, in un mondo dove i maghi convivono con i No Mag o Babbani, cercando però di agire nell’ombra ed evitando quindi uno scontro che li vedrebbe perseguitati come è già accaduto in altre epoche della storia. Ma questo equilibrio precario è messo a dura prova dalla fuga di alcuni animali fantastici catturati da Newt Scamander, una sorta di mago zoologo che ha girato il mondo per raccoglierli e che li ha stipati tutti in una valigetta ovviamente magica ma dalla serratura difettosa. Scamander è l’autore del libro Animali fantastici e dove trovarli, che sarà poi usato come testo nella scuola di Hogwarts (e che è uscito anch’esso edito da Salani) . Nei panni di Scamander il talentuoso attore Eddie Redmayne (Oscar per La teoria del tutto e mirabile interprete di The Danish girl). Qui è impegnato a dare al suo personaggio un’aria stralunata, come se fosse perennemente sorpreso da quello che gli sta accadendo. Animato da un sincero amore per le sue creature, è quantomeno alquanto distratto, tanto da scambiare la sua valigetta con quella di un aspirante pasticcere che si trova così coinvolto nella intricata vicenda, dapprima incredulo e poi impegnato in prima persona nella caccia alle creature.