Cronisti minacciati, istituito un tavolo tecnico al Viminale

(Nella foto in alto, da sinistra: Carlo Verna, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi e Gianni Maria Stornello, membro del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

L’ultimo caso riguarda la giornalista de L’Espresso Floriana Bulfon. Nella sua macchina, parcheggiata a Roma, in zona San Giovanni, ha trovato una bottiglia di plastica con liquido infiammabile all’interno. Già in passato la cronista, che si occupa di clan e criminalità organizzata nella Capitale, era stata minacciata da alcuni componenti della famiglia Casamonica. «Gesti intimidatori, minacce anche via social, avvertimenti, querele bavaglio. Sempre più spesso i giornalisti sono minacciati per il lavoro che svolgono e molti di loro sono costretti a vivere sotto scorta. Un fenomeno che mette in pericolo la libertà d’informazione, bene primario di ogni democrazia sana», dice Gianni Maria Stornello, membro del comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Nel 2017, Ossigeno per l'informazione, l’osservatorio promosso dalla Federazione nazionale della Stampa (FNSI) e dall'Ordine nazionale dei giornalisti presso l’Associazione Stampa romana, ha accertato intimidazioni, minacce, ritorsioni e abusi nei confronti di 423 giornalisti, blogger, fotoreporter, video operatori. In gran parte dei casi, si tratta di minacce o violenze a danno di giornalisti precari senza un regolare contratto di lavoro e privi di tutele e garanzie. La regione italiana più colpita è stata il Lazio, dove sono state accertate il maggior numero di intimidazioni e ritorsioni. Solo a Roma e nei dintorni sono stati colpiti 141 giornalisti e blogger, il 33 per cento dei 423 casi riscontrati nell'intero territorio nazionale. Nel Lazio c'è stato un incremento di otto punti percentuali rispetto al 2016.