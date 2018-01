Le storie vere dei protagonisti citati nel film Rocco Chinnici

(nella foto: il giudice Cesare Terranova) È il settembre 1979 Cesare Terranova è rientrato da pochi mesi in servizio come consigliere di Corte d’Appello a Palermo, dopo un mandato parlamentare e un significativo impegno in Commissione parlamentare antimafia, in un momento in cui la consapevolezza del fenomeno nelle istituzioni è tutta da costruire. Cesare Terranova porta lì l’esperienza accumulata come magistrato, prima al Tribunale di Palermo e poi a Marsala come Procuratore della Repubblica, quindi a Palermo come giudice istruttore, ruoli in cui si era messo sulla rotta di collisione dei boss più agguerriti del momento e sulle tracce di Luciano Liggio, di cui aveva avviato i processi. Durante il suo mandato parlamentare, però, alcune significative condanne vengono annullate e Cosa nostra alza il livello di scontro con lo Stato. Terranova è nel mirino dei Corleonesi in ascesa fin dalla metà degli anni Settanta, lo diventa ancora di più quando si fa con insistenza il suo nome per il posto di capo dell’ufficio istruzione di Palermo: ha intuito le trame tra economia, politica e criminalità organizzata e la guida dell’ufficio istruzione è il luogo adatto a cercare di reciderle. All’ufficio istruzione lavora già Rocco Chinnici che la pensa come lui e a capo della Procura c’è Gaetanto Costa, altro magistrato della stessa pasta. Insieme sono un pericolo e i Corleonesi decisi a non correre il rischio fermano Terranova “preventivamente”: alle 8,30 del mattino del 25 settembre, sta andando in auto verso l’ufficio con accanto il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso che lo scorta, l’auto rallenta ostacolata da una segnalazione di lavori in corso e i killer hanno buon gioco: una trentina di colpi esplosi uccidono all’istante Terranova e poco dopo Mancuso. Leonardo Sciascia dirà che Cesare Terranova fu ucciso perché "stava occupandosi di qualcosa per cui qualcuno ha sentito incombente o immediato il pericolo". Da giudice istruttore aveva intuito la metamorfosi della mafia, la sua vocazione imprenditoriale che stava cambiando il volto urbanistico di Palermo: ripeteva che l’unico contrasto possibile sarebbe passato per "leggi adeguate, polizia efficiente, giudici sereni" . Da capo dell’ufficio la sua azione sarebbe stata anche più incisiva ed è arrivata la vendetta. A confermare a Giovanni Falcone i sospetti saranno nel 1984 le prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il primo collaboratore di giustizia: Luciano Liggio, secondo Buscetta, è il mandante di quella morte. Dichiarazioni che altri collaboratori confermeranno successivamente. Il 1° marzo 1978, Terranova scriva alla moglie una lettera che sa di testamento, dentro c'è un'idea dell'uomo e del magistrato: «Ad onore dei miei genitori voglio ricordare che i principi che mi hanno guidato in tutta la vita sono frutto della educazione da loro ricevuta e che, se in qualche misura sono riuscito ad operare bene da uomo e da cittadino, ciò lo devo soprattutto agli insegnamenti e agli esempi costanti di mio padre e di mia madre, ai quali va la mia infinita gratitudine».

Gaetano Costa, nato a Caltanissetta nel 1916, studia Giurisprudenza a Palermo. Vince il concorso e comincia a Roma il suo percorso in Magistratura. Ufficiale nell’aviazione, onorato con due croci di guerra, dopo l’8 settembre del 1943 si unisce ai partigiani in Val Susa. Alla fine della guerra si fa trasferire da Roma a Caltanissetta, sua città d’origine, nell’ufficio di Procura, prima come sostituto poi come procuratore. Ma la sua strada si fa più impervia quando entra come procuratore della Repubblica nel Palazzo dei veleni di Palermo, alcune testimonianze e alcune citazioni di pensieri suoi lasciano intendere la consapevolezza delle resistenze incontrate. Siamo negli anni Settanta, la parola”mafia” si pronuncia ancora con fatica anche nei Palazzi di Giustizia. Nel periodo della sua gestione, si comincia a intuire che un contrasto vero non può prescindere dall’accendere un riflettore sui patrimoni sospetti. Quando, al termine di un'indagine contro trafficanti di stupefacenti, si scrivono provvedimenti cautelari a carico di alcuni boss mafiosi, Gaetano Costa rimane solo: nessuno dei colleghi assegnatari delle indagini è disposto a firmarli insieme a lui. Firma da solo gli atti di richiesta di convalida degli arresti e con essi la propria condanna a morte. Muore il 6 agosto 1980, a 54 anni, colpito alle spalle da un sicario mentre guarda i libri di una bancarella. Il giorno successivo l’Ora di Palermo lo ricorda così: "Era l'antisimbolo per cultura, per educazione, per naturale disposizione. Si considerava ed era soltanto un caparbio amministratore della giustizia, un uomo apparentemente comune, disadorno, dalla vita semplice, essenziale nelle parole, nei gesti, nel lavoro e perciò era un magistrato di audace modernità, razionale e puntiglioso, di raro rigore morale e intellettuale". Il suo caso rimane non risolto, non ci sono consanne per il suo omicidio. Il suo lavoro resta nelle mani dell’amico Rocco Chinnici, uno dei pochi a condividerne la filosofia di indagine e dopo qualche anno la sorte.