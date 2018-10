Dal Medio Oriente ad Andreotti, a Pordenone il festival dell'editoria religiosa

Spazio all’attualità più stringente con i rigurgiti dell’antisemitismo ad 80 anni dalla promulgazione delle leggi raziali in Italia. Ne parleranno Padre Norbert Hofmann , Segretario della Commissione della Santa Sede per i Rapporti religiosi con l'Ebraismo, Gadi Luzzato Voghera , direttore della Fondazione CDEC - Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano, monsignor Pier Francesco Fumagalli , Dottore dell’Ambrosiana e la professoressa Elena Lea Bartolini De Angeli . Per riflettere sulle vie della pace tra disarmo e sviluppo interverranno l’ambasciatore Staffan de Mistura , inviato speciale dell’ONU in Siria, S. Em.za il cardinale Béchara Boutros Raï , Patriarca di Antiochia, e Michele Candotti dell’agenzia per lo Sviluppo dell’ONU. Il Patriarca emerito di Gerusalemme Fouad Twal porterà invece testimonianza della presenza della Chiesa cattolica in Terra Santa e Medio-Oriente oggi.

Il romanzo inedito di Giulio Andreotti , presentato dalla figlia; il ricordo di Paolo VI e Oscar Romero a pochi giorni dalla canonizzazione, le prospettive della pace in Medio oriente, la fianza etica, il disarmo nucleare fino allo sport come strumento educativo e al ricordo delle leggi raziali e della Grande Guerra. Sono tanti i temi e gli spunti di riflessione ad Ascoltare, leggere, crescere, la rassegna dedicata all’editoria religiosa, promossa da Euro 92 Editoriale – Associazione Eventi e giunta alla sua XII edizione, che si svolgerà tra il 22 ed il 28 ottobre prossimo a Pordenone. Oltre 20 incontri in programma, con ben 65 relatori e 12 libri in presentazione.

Il caso Moro e i 70 anni della Costituzione

Per gli incontri a carattere storico-culturale, in occasione del Centenario della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia, focus sul contributo dei cappellani militari nella costruzione della memoria storica della Prima Guerra Mondiale. Per celebrare i 70 anni dalla nascita della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, spazio ad una conversazione tra il professor Giovanni Maria Flick giurista e costituzionalista e il professor Vincenzo Buonomo, esperto di diritto internazionale, nominato recentemente Rettore della Pontifica Università Lateranense, il primo laico a ricoprire questo ruolo. Per l’occasione è previsto l’intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Grande attenzione anche quest’anno sarà riservata al ricordo di personalità della società civile ed ecclesiastica. A partire dalle figure di Aldo Moro e Giulio Andreotti. La giornalista de Il Corriere della Sera Maria Antonietta Calabrò, partendo dagli atti della Commissione Parlamentare d’inchiesta ‘Moro 2’, proporrà una nuova ricostruzione dei fatti sulla prigionia dello statista e presidente della Democrazia Cristiana, assassinato nel maggio 1978. Un profilo inedito del senatore Giulio Andreotti verrà invece tracciato attraverso il racconto personale della figlia Serena Ravaglioli che presenterà il romanzo postumo del padre, intitolato “Il buono cattivo” (La nave di Teseo) in dialogo con lo storico e giornalista Roberto Rotondo. Non mancherà poi il ricordo di due pontefici proclamati santi da Papa Francesco, ovvero Paolo VI (che sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre insieme a monsignor Oscar Romero) e Giovanni Paolo I, a quarant’anni dalla loro morte. In particolare a ricordare la figura di Giovanni Battista Montini, saranno S.Em.za il Card. Giovanni Battista Re e gli studiosi Giselda Adornato e Roberto Morozzo della Rocca. Tra i temi in cartellone anche lo sport come tramite educativo e veicolo di valori cristiani. Sarà ospite della rassegna l’allenatore ed esperto anti-doping Sandro Donati in un confronto promosso in collaborazione con Panathlon Pordenone. Variazioni sui temi della fede si avranno grazie a don Santi Grasso, che presenterà il suo “Le parole sono importanti” (Città Nuova), S. Em.za monsignor Agostino Marchetto, che parlerà di riforme e Riforma nella Chiesa e Maria Antonia Avati, che racconterà il suo romanzo “Il silenzio del sabato” (La Nave di Teseo), dedicato alla figura di Maria.

Per le presentazioni in esclusiva “Quel giorno a Gerusalemme, da Paolo VI a Francesco” (Paoline) il nuovo libro di Massimo Enrico Milone, responsabile di Rai Vaticano, in uscita in questi giorni e l’ultimo scritto del papa Emerito Benedetto XVI - Joseph Ratzinger “Liberare la libertà” (Cantagalli). Ma non mancheranno anche titoli più sfiziosi e ludici come “A tavola con Papa Francesco” di Roberto Alborghetti (Mondadori Electa).