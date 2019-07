Di padre in figlio: coppie famose dello spettacolo

Nel mondo dello spettacolo sono numerosi gli esempi di padri che hanno lavorato con i figli. Alessandro Gassmann diciassettenne debuttò nel film autobiografico Di padre in figlio, scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio, con il quale poi studiò recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze. Anche Claudio Amendola esordì nel 1982 in un film, Storia d’amore e d’amicizia, in cui recitava il padre Ferruccio, grande doppiatore. Altro debutto a fianco del padre Michele Placido anche quello di Violante, nel 1993, nel film drammatico Quattro bravi ragazzi di Claudio Camarca. Michele Placido ha poi diretto la figlia in varie occasioni, tra cui il più recente 7 minuti (2016). Il regista Luca Manfredi ha più volte diretto il padre Nino, come nella sua ultima apparizione televisiva nel 2003, Un posto tranquillo. Rosanna Banfi ha condiviso numerosi set con il padre Lino, tra cui le serie televisive Il vigile urbano e Un medico in famiglia. Tutti i quattro figli di un altro mostro sacro del cinema, Ugo Tognazzi, hanno seguito le sue orme nello spettacolo e in particolare Ricky è stato diretto dal padre in due film, Cattivi pensieri (1976) e I viaggiatori della sera (1979). Passando al mondo della canzone, Gianluca Guidi partecipò nel 1990 al Festival di Sanremo condotto proprio dal padre Johnny Dorelli. E uno dei suoi cavalli di battaglia come attore di musical è stato Aggiungi un posto a tavola nel ruolo che fu del padre. Massimo Modugno ha cantato insieme con il padre Domenico nel brano Delfini (Sai che c’è) del 1993, poco prima della morte del grande Mimmo. Roby e Francesco Facchinetti hanno cantato Vivere normale a Sanremo 2007 e sono stati ballerini per una notte all’ultima edizione di Ballando con le stelle. All’ultimo Sanremo grande emozione ha suscitato il duetto di Andrea Bocelli con il figlio Matteo con la canzone Fall on me, che ha fatto parte della colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i quattro regni. I due si sono esibiti in diverse altre occasioni tra cui al Madison Square Garden di New York. Cristiano De André (come anche la sorella Luvi) nella seconda metà degli anni Novanta ha accompagnato in tour il padre Fabrizio, di cui ha continuato a interpretare le canzoni anche dopo la sua morte (1999). La coppia più famosa della divulgazione è quella formata da Piero e Alberto Angela, che pur non conducendo insieme i programmi, sono stati autori di Superquark, Ulisse, Il pianeta dei dinosauri.