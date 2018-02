Don Alberto Maschio. Un oratorio al passo con i tempi: ecco le mie regole

È segretario, centralinista, custode, direttore di una comunità di nove religiosi, economo, incaricato dell’oratorio e fa anche... il prete. «Ma, prima che sacerdote, sono diventato salesiano», precisa. Quattro anni fa, all’arrivo a Schio (Vicenza) di don Alberto Maschio, all’oratorio — parte del complesso salesiano che comprende anche il Centro di formazione professionale — stazionavano solo ventenni perditempo. Durante l’estate partecipavano al Grest, l’oratorio estivo, 120 ragazzi e 30 animatori. Oggi l’oratorio è una risorsa per la comunità e all’ultimo Grest (estate 2017) hanno partecipato 540 ragazzi con 160 animatori. «Perché l’iniziativa è ben studiata», spiega don Alberto. «Invito cantanti, musicisti, artisti, porto testimoni. Se si parla con il giusto linguaggio, i giovani rispondono. E comunque, quando arrivi in una situazione disastrata, ci vuole poco per migliorarla».

Nei primi tempi don Alberto ha dovuto battagliare. «Ho chiesto aiuto alle forze dell’ordine per verificare se circolasse droga. Perché si sa, dove ci sono adolescenti, bisogna stare attenti. Meglio prevenire. Poi ho appeso un cartello con le regole. Innanzitutto, salutare e rispettare l’ambiente. Chi non ci sta, si scontra con me. Don Bosco amava i giovani, ma era severo. D’altra parte, se io voglio un ambiente educativo, devo assumermi la fatica per ottenerlo. Un po’ alla volta il clima è cambiato. Il passaparola ha fatto il resto. Adesso ogni giorno ci sono bambini, ragazzi e adulti». Alla base di tutto pulsa il “cuore oratoriano” di un uomo che ha trascorso buona parte della vita in oratorio, prima da ragazzino, poi da sacerdote. Forte delle esperienze a Porto Viro (Rovigo) e a San Donà di Piave (Venezia) — «il più bell’oratorio del mondo», dice orgoglioso — oggi il suo istituto lo manda a rilanciare i luoghi in difficoltà.

Per don Alberto seguire le orme di don Bosco è stato naturale, così come lo è continuare a divulgarne il messaggio, sempre molto attuale. «L’oratorio deve rispondere a un bisogno di educazione, quindi deve avere una proposta chiara, cristiana. Chi sceglie noi, è perché percepisce nelle nostre attività uno spirito educativo, accogliente. Questo significa una presenza costante, devi esserci tutti i pomeriggi. Il nostro oratorio è sempre aperto, anche a Natale e Pasqua. E io sono qua, anche se ci sono solo tre ragazzi. Vuol dire trascorrere tutta l’estate fra campi scuola e Grest. Non ricordo di aver mai fatto ferie personali».

Alla luce dei tempi e dei cambiamenti, anche gli strumenti vanno rinnovati. «L’oratorio non può più essere quello di cinquant’anni fa, perché la società è cambiata. E i bisogni sono altri. Una volta le uniche proposte —cinema, sport, musica — erano le nostre; oggi queste sono diventate attività laiche. Pertanto, o ci adattiamo e progettiamo un’offerta appetibile, oppure chiudiamo. Dunque, se offro il Grest, prima formo gli animatori. Se faccio calcio, lo devo fare bene. Non vado a predicare alla squadra, ma cerco un buon allenatore che la faccia giocare. E io sto con loro. Poi magari arriveranno anche i discorsi di fede».