Buon compleanno don Luigi Ciotti!

Come sempre, Famiglia Cristiana ha scelto il suo Italiano dell'anno: per il 2014 è don Luigi Ciotti, il sacerdote che ha fondato il Gruppo Abele e Libera e che per il suo impegno a favore della giustizia e della legalità vive minacciato dalla mafia. Qui di seguito le motivazioni della scelta in un articolo del direttore don Antonio Sciortino e una parte dell'intervista a don Ciotti pubblicata nel numero di Famiglia Cristiana 1/2015, in edicola e in parrocchia a partire da mercoledì 31 dicembre.

di don Antonio Sciortino



Di fronte alla rassegnazione che non ci sia nulla da fare contro la corruzione, e di Libera, da anni si batte per risvegliare le coscienze assopite di tanti cittadini la mafia e l’illegalità diffusa, don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele che peccano di “omissione”, assistendo inerti al degrado etico e sociale del Paese.



Per risollevare le sorti dell’Italia è importante l’opera di educazione che egli fa nelle scuole, coinvolgendo le famiglie, gli insegnanti e la stessa Chiesa, così da “saldare la terra col cielo”, come ama ripetere.

Non tutto è disastro nel Paese, basta unire le “forze positive”, c’è tanto bene in giro, che però va fatto conoscere.



La Costituzione italiana e il Vangelo sono i capisaldi di un riscatto morale possibile, cui don Ciotti ha dedicato l’intera vita, messa ora in serio pericolo dalle minacce della mafia.

Per noi di Famiglia Cristiana è l’Italiano dell’anno per il coraggio e la capacità di coinvolgere credenti e non credenti a reagire all’impotenza in cui versa l’Italia.

L'intervista a don Ciotti di don Antonio Sciortino (ha collaborato Alberto Chiara)



A un certo punto prende in mano una versione inglese della Bibbia, stampata nel Regno Unito, venduta in Nordafrica, finita sul fondo del Canale di Sicilia nella sacca di un pover’uomo alla ricerca di un futuro migliore. «Me l’ha regalata un pescatore. È tutto ciò che resta di un immigrato maghrebino morto durante la traversata. Sai, spesso l’appoggio sull’altare quando celebro. Ci ricorda tutti i crocifissi di oggi».

Abita un’ex fabbrica metalmeccanica, vive la storia e distilla speranza, don Luigi Ciotti. Un vezzo, l’unico: «Sono un montanaro, da sempre iscritto al Club alpino italiano, sezione Pieve di Cadore». Un amore, su tutti: «La Parola di Dio, che mi orienta e mi dà forza». Una compagnia di viaggio la più variegata ed eterogenea possibile: dai tossicodipendenti alle prostitute, dai malati di Aids alle vittime dell’usura e a quelle della mafia. Si accinge a vivere un anno, il 2015, ricco di anniversari, don Ciotti: «Il Gruppo Abele compie 50 anni, Libera 20 e io, sommessamente, ne faccio 70, il prossimo 10 settembre».

La sede in cui ci riceve, in corso Trapani, a Torino, era una volta la Cimat, un’azienda specializzata nella produzione di macchine utensili: «Chiuse definitivamente i battenti nel 1976, l’allora arcivescovo, il cardinale Michele Pellegrino, solidarizzò con i dipendenti». Del passato operaio rimangono certe attrezzature a vista.



Il salotto in cui riceve è attiguo alla cucina, giusto un tavolo e una credenza. Tra libri e foto di famiglia, la camera da letto custodisce anche una manciata di coloratissime stole, alcune arrivate dall’America latina, più una bianca: «Era di don Tonino Bello, il vescovo profeta della pace, amico dei poveri».



- Per Famiglia Cristiana sei l’italiano dell’anno.



«La cosa mi imbarazza, sai...».



- È il nostro modo di dire che apprezziamo il tuo stile di stare accanto a chi non ha voce né diritti.



«Sono un prete...».



- Già, prete di strada...



«Prete e basta».

- Perché hai scelto di diventare sacerdote? Cos’è cambiato nel vivere il tuo ministero in questi anni?

«Vocazione è essere scelti, molto più che scegliere. È aderire a qualcosa che riguarda la parte più profonda del nostro essere. La vocazione è una voce che chiama e che chiede una risposta. Ed è perciò anche una responsabilità. Io credo di essere stato prete ancora prima di diventarlo nei fatti. Poi, ovviamente, c’è modo e modo d’interpretare e vivere l’essere preti, il tuo incontro con Dio e con gli altri».



- C’è qualche persona, in particolare, che ha segnato la tua vocazione?

«Io ho avuto la fortuna di contare su due grandi vescovi, Michele Pellegrino e Anastasio Ballestrero. Così come su altri grandi figure che mi hanno arricchito con il loro affetto e la loro amicizia: don Franco Peradotto, padre Turoldo, don Tonino Bello. Quanto al mio “ministero”, si è lasciato plasmare dalla vita delle persone, dai loro bisogni e dalle loro speranze. Come persona, come prete e come cittadino, io sono quello che le relazioni con gli altri hanno fatto di me. Il Vangelo è stato il mio riferimento, la cartina di tornasole della mia coerenza, della mia autenticità, senza dimentil’espressione “prete di strada”. Nell’essere prete è insita la dimensione della strada, del cammino, dell’incontro, della ricerca. Il panorama della strada è cambiato, sono cambiati volti e problemi. Non è cambiato il bisogno di dignità delle persone, non è cambiata la loro speranza di libertà». La strada in fondo pone sempre alla coscienza una domanda molto scomoda: come fare – anzi cosa puoi fare – affinché tutte le persone abbiano accoglienza, abbiano una casa, un lavoro, una dignità, siano chiamate per nome, non siano un numero, una cosa, una merce? «Questa è la domanda fondamentale della strada. Ed è una domanda che tendiamo a eludere. Fingiamo di non sentire, di non vedere. Altrimenti la strada non sarebbe sempre così care la Costituzione, perché ho sempre creduto che l’essere prete voglia dire tenere insieme terra e cielo, la dimensione spirituale e l’impegno civile, carità e affermazione dei diritti».



- Tossicodipendenti, malati di Aids, vittime della mafia e dell’illegalità: da sempre scegli compagni di viaggio “scomodi”.



«La strada è il Vangelo. Sono indissolubili. Per questo non mi piace l’espressione “prete di strada”. Nell’essere prete è insita la dimensione della strada, del cammino, dell’incontro, della ricerca. Il panorama della strada è cambiato, sono cambiati volti e problemi. Non è cambiato il bisogno di dignità delle persone, non è cambiata la loro speranza di libertà».



- La strada in fondo pone sempre alla coscienza una domanda molto scomoda: come fare – anzi cosa puoi fare – affinché tutte le persone abbiano accoglienza, abbiano una casa, un lavoro, una dignità, siano chiamate per nome, non siano un numero, una cosa, una merce?



«Questa è la domanda fondamentale della strada. Ed è una domanda che tendiamo a eludere. Fingiamo di non sentire, di non vedere. Altrimenti la strada non sarebbe sempre così piena di disperazione, di smarrimento, di bisogni non raccolti. L’aspetto che più balza all’occhio, rispetto a quando ho cominciato la mia storia di prete, è che la strada, allora, era segnata soprattutto da emarginazione, fatica esistenziale, malattie, dipendenze».



- Oggi non solo da quelle.



«Oggi ci sono interi pezzi di società che non hanno più i mezzi materiali per vivere con dignità. Che sono stati “sfrattati”. Che non hanno più cittadinanza. Non è un segno di progresso. Siamo andati senz’altro avanti nel campo delle tecnologie, delle telecomunicazioni, delle scienze. Ma nel campo dell’umanità, dell’accoglienza, del rispetto della diversità, dei diritti, della uguaglianza, c’è stato un regresso, un tradimento degli ideali che dovevano plasmare il mondo all’uscita dall’ultima guerra mondiale. Se si leggono la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti umani, e poi ci si guarda intorno, non si può non provare un senso di vergogna».



- Com’è cambiata l’Italia?



«Pensavo ovviamente anche al nostro Paese dicendo queste ultime cose. Non ha molto senso fare paragoni, perché ogni tempo, ogni epoca ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Certo è che l’Italia a un certo punto ha smesso di crescere. Ma attenzione, non parlo di crescita economica, di prodotto interno lordo – che è l’unica “crescita” alla quale sembra diamo importanza – ma di crescita culturale, di coscienza di sé e delle proprie responsabilità. L’attuale crisi è economica nelle conseguenze, ma culturale ed etica nelle premesse. Nasce dal modo in cui viviamo il nostro essere cittadini, il nostro essere parte di una società e di una comunità. Nasce dall’indifferenza e dal cinismo, dall’idea molto diffusa che l’interesse individuale – o di piccole cerchie e corporazioni – sia contrapposto al bene comune. Nasce dalla corruzione, che è la malattia del potere e del possesso».



- Il malaffare ha purtroppo contraddistinto anche il 2014...



«Il quadro nell’insieme non è positivo, non è rassicurante. Ma la lucidità di analisi deve implicare l’impegno e dunque la speranza. È troppo comodo denunciare quello che non va e poi starsene con le mani in mano. Siamo tutti “professori” quando c’è da criticare. Ma la giusta critica, la giusta analisi, devono poi tradursi in impegno, in responsabilità. E sotto questo profilo vedo dei segni positivi, in particolare nei giovani, che si ribellano all’idea di un mondo fatto su misura dei ricchi, dei potenti, dei privilegiati e dei raccomandati, un mondo per pochi dove gli altri devono stare fuori dalla porta e arrangiarsi. Primo Levi parlava della crudele logica selettiva dei lager, di “sommersi e salvati”. Ma attenzione, che anche nel nostro mondo si stanno formando dei piccoli lager dove finisce la disperazione delle persone escluse».



- Siamo una società con un tasso crescente di esclusione...



«La società dell’io non è una società. È una coabitazione d’individui legati se va bene da un interesse. Non amici, ma complici. Uniti quando l’interesse è comune, nemici quando è contrapposto. Alla fine si torna sempre lì, al rapporto umano. La qualità della vita sociale è data dallo spazio che diamo agli altri nella nostra vita. Per questo l’incontro con la diversità, l’interazione (non l’integrazione, l’assimilazione) con le persone immigrate, il reciproco scambio umano e culturale sono una grande opportunità di crescita per costruire una società più giusta e più umana».