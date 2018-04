«Don Tonino Bello ci insegna che la santità ci rende più vivi e più umani»

Pubblichiamo il testo integrale dell'omelia di monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, nella messa di suffragio celebrata venerdì pomeriggio, dopo la visita del Papa, sulla tomba di don Tonino Bello nel 25° anniversario della sua morte.

Cari fratelli e sorelle,

cosa rimarrà di questo XXV dies natalis di Tonino Bello?

Certo, rimarrà l’incontro con Papa Francesco. La sua presenza paterna e le sue parole di esortazione e di incoraggiamento rimarranno un punto fisso nei nostri cuori e negli annali della storia.

Ugualmente significativo per la memoria collettiva sarà il ricordo della festa di popolo che abbiamo vissuto. Ci siamo raccolti in preghiera con Papa Francesco presso la tomba di don Tonino e abbiamo rivolto al Signore un’accorata preghiera per la pace. Ci siamo sentiti un solo cuore e un’anima sola e abbiamo avvertito dentro di noi gli stessi sentimenti di affetto e devozione, di ringraziamento e condivisione, di speranza e impegno.

Rimarrà soprattutto l’appello di Papa Francesco a incamminarci sulla via della santità seguendo le orme che don Tonino ci ha lasciato. Non abbiamo vissuto solo una commemorazione giubilare, ma una rinnovata chiamata di tutti alla santità.

Nella recente esortazione apostolica Gaudete et Exsultate, Papa Francesco ha ribadito che «il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente». Nella stessa esortazione, il Papa ha spiegato che la santità è un cammino che non si compie da soli, ma all’interno di un popolo, «Il Signore, - afferma Papa Francesco - nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo». L’essere parte di un popolo non mette in secondo piano l’originalità di ogni persona. Ognuno è chiamato a seguire la via di santità più consona alla propria persona.

«”Ognuno per la sua via”, dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr. 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati a essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza».