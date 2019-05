E ora Salvini detta l'agenda di governo

In Italia ci sono un vincitore certo e uno sconfitto acclarato usciti dalle elezioni europee del 26 maggio scorso. Il primo è Matteo Salvini: la Lega Nord (si chiama ancora così) ha stravinto ed è il primo partito italiano con il 34,3 per cento dei voti (alle politiche del 4 marzo 2018 aveva ottenuto il 17,4, alle europee del maggio 2014 appena il 6,2 per cento). La trasformazione del movimento fondato da Umberto Bossi da formazione autonomista del Nord a partito nazionalista-sovranista è ormai compiuta (al Sud il movimento ha ottenuto percentuali a due cifre, in Sicilia ha superato il 22 per cento, persino due Comuni simbolo dell’integrazione come Lampedusa e Riace vedono la Lega primo partito). Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio è invece crollato al 17 per cento, superato di cinque punti percentuali da un redivivo Pd di Nicola Zingaretti, che raggiunge il 22,6 per cento. Secondo il neosegretario dei democratici, dopo le europee il nostro Paese ritrova dopo tanti anni un bipolarismo Lega-Partito democratico. Forza Italia, che ha visto il ritorno tra gli scranni dell’Europarlamento del suo leader Silvio Berlusconi, è all’8,7 per cento, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 6,4 per cento.



Le conseguenze, a livello di maggioranza di governo gialloverde, si faranno sentire, anche perché i rapporti di forza si sono praticamente rovesciati rispetto alle elezioni politiche del 2018. Vi è infatti un distacco di 17 punti tra i due partiti della coalizione, un distacco che potrebbe essere destabilizzante e potrebbe tramutarsi in una rottura o in un rimpasto di governo, con la Lega che andrebbe a occupare i ministeri più importanti, dagli Esteri ai Trasporti fino all’Economia. Anche se Matteo Salvini, in una conferenza stampa in cui si è presentato con il rosario in mano, ha detto: «Non regoliamo i conti, il lavoro del governo prosegue.

Adesso si cambia nell’Unione europea». Il vicepremier Di Maio ha cercato di giustificare il pessimo risultato dei 5 Stelle dando la colpa all’astensionismo al Sud, ma all’interno del movimento fondato da Beppe Grillo e Davide Casaleggio è ritenuto il principale responsabile di una sconfitta che viene da lontano (i grillini hanno perso dieci punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni). Evidentemente l’alleanza con la Lega non è stata gradita da un elettore su due. E già si scalda a bordo campo l’eterno secondo Alessandro Di Battista. Certamente Salvini ora è in grado di dettare l’agenda del Governo, a cominciare dalla Tav che la Lega vuole fortissimamente, contro l’ostilità quasi “ideologica” dei Cinque Stelle. Ma l’elenco potrebbe continuare, dalla “flat tax”, la tassa unica per tutti, alle autonomie.

Intanto Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi continuano a fare pressing su Salvini per scaricare Di Maio e formare un nuovo Governo di Centrodestra. Infine l’ultima opzione: il leader dell’ex Carroccio potrebbe chiedere di andare a nuove elezioni per incassare l’eurosuccesso.

Il trionfatore delle elezioni, nell’accennare ai rapporti con l’Unione europea del governo italiano, non ha mancato di inviare un messaggio inquietante alla Commissione europea che verrà: «È in arrivo una lettera della commissione Europea sull’economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati», spiega. È il momento maturo, aggiunge Salvini, «perché i leader europei, al di là delle appartenenze, si mettano attorno a un tavolo per rivedere parametri vecchi e superati, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe». I prossimi giorni i rapporti sulla linea Roma-Bruxelles saranno come sull’ottovolante. Salvini sa bene di essere sempre di più il vero primo ministro ombra.