Euromoot, 5000 scout dal mondo in cammino sulle vie della fede

Hanno camminato dal 27 luglio, lungo gli itinerari storici della fede come la Via Francigena, il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco, sulle orme di grandi Santi come San Paolo, i Santi Cirillo e Metodio, San Francesco d'Assisi, San Benedetto da Norcia o Santa Caterina da Siena: «Santi tra cui ci sono i Patroni d'Europa e che rappresentano con la loro vita una ideale"traccia da seguire", alla riscoperta dell'eredità culturale cristiana», spiegano i promotori.

Una tenda, un campo diverso ogni sera, tra l’1 e il 2 agosto si sono ritrovati a Roma in attesa del’appuntamento del 3 agosto con Papa Francesco. Sono oltre 5.000 scout provenienti da tutto il mondo ma soprattutto dall’Europa impegnati in Euromoot, la manifestazione nata nel 2007 per camminare insieme letteralmente e riflettere sul che cosa significhi essere cristiani (non solo cattolici) ed europei.

L’Uigse-Fse, l’organizzazione internazionale che raggruppa tutte le associazioni di Guide e Scout d’Europa, fondata nel 1956 a Colonia, coinvolge circa 70mila giovani in tutto il mondo e nel 2003 è stata riconosciuta dal Pontificio consiglio per i laici come associazione privata di fedeli di diritto pontificio. Riunisce associazioni in prevalenza cattoliche ma accoglie anche evangelici (in Canada e Germania) o ortodossi (in Romania e Russia).

Sono partiti da Paesi diversi, hanno percorso camminando le strade dell’Umbria, del Lazio, dell’Abruzzo in gruppi di 30-50 ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 21 anni, nel gergo del movimento scoutistico fondato nel 1907 da Robert Baden-Powell, l’età di “rover” e “scolte”. Euromoot è nato nel 2007 tra Slovacchia e Polonia, in quella prima edizione si camminò la notte fino al santuario di Czestochowa, e quest’anno ha coinvolto giovani da 21 Paesi: la metà sono italiani, Francia e Polonia gli altri Paesi più rappresentati.

Il cammino non è stato soltanto fisico; si è camminato, dicono, «con lo spiritoto, la mente e il cuore». I gemellaggi infatti sono passati per punti prestabiliti, dove hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su temi che li hanno portati a interrogarsi sulla propria identità di cittadini europei e cristiani e a riscoprire il valore della Parola con una attività che ha richiamato gli antichi esercizi amanuensi dei monaci benedettini: i «mobilia scriptoria», trascrivendo a mano i 4 Vangeli.