Con i bambini non sani siamo come i nazisti in guanti bianchi

«Le famiglie italiane sono tanto stanche di portare sulle loro spalle il welfare del Paese e di non avere alcun riconoscimento per questo sforzo d’amore e di solidarietà». Gigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie, saluta papa Francesco nel corso dell’udienza in Vaticano per i 25 anni dell'associazione e denuncia che «le donne italiane sono stanche di dover nascondere il pancione, perché altrimenti rischiano il licenziamento e quindi di perdere il lavoro» e chiede al Papa: «Santità, che cosa possiamo fare? In Italia da troppi anni viviamo una condizione di discriminazione fiscale dove le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese. Dove una delle prime cause di povertà è la nascita di un bimbo».

De Palo ha poi ringraziato il Papa per l’Amoris Laetitia: «Lei ci ha insegnato e ci sta insegnando a giocare all’attacco. A non nasconderci dietro i lamenti auto-difensivi, ma a provare la nostra missione di mogli, mariti, padri, madri e nonni giocandocela. Divertendoci. Proponendo una bellezza contagiosa».

Papa Francesco, dal canto suo, ha invitato a non restringere la lettura di Amoris Laetitia a una casistica di cose da fare e da non fare e ha ricordato che «la famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna. Può darsi che non siano credenti ma se si amano e uniscono in matrimonio sono a immagine e somiglianza di Dio. Per questo il matrimonio è un sacramento grande». E poi ha denunciato «l’omicidio dei bambini». «Ho sentito dire», ha sottolineato il Papa, «che è di moda, o almeno è abituale che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: “lo mandiamo via”. L’omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente».

Parlano a braccio il Papa ha ricordato che «da ragazzo la maestra che faceva storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Una atrocità, ma noi facciamo lo stesso». E poi ha aggiunto: «Perché non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: “viene male, mandiamolo via”. Insomma il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi».

Ha poi invitato le coppie a usare più spesso tra loro le parole. Prima di tutto bisogna chiedere permesso, non essere invadente con l’altro. Chiedere “posso?”. La seconda parola, “scusa”, è qualcosa di tanto importante: tutti sbagliamo nella vita, ma questo aiuta ad andare avanti. Aiuta a portare avanti la famiglia la capacità di chiedere scusa, una santa vergogna che aiuta tanto ad andare avanti».