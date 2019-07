Oggi nello Spazio: l'astrofisica marchigiana a caccia di pianeti

La specialità di Francesca Faedi è andare a caccia di pianeti. Per farlo ha studiato molto ed è andata come spesso capita all’estero dove ha contribuito a ricerche importanti. Dopo varie esperienze e per motivi personali ha scelto di rientrare in Italia. E’ una delle più quotate astrofisiche del nostro Paese e come tale è stata tra le finaliste della XXI edizione del Premio Internazionale Donna dell’anno quest’anno dedicato alla resilienza, alle “donne ambiziose che hanno avuto la capacità di resistere agli urti della vita senza spezzarsi, affrontando sfide con coraggio e determinazione”.

Francesca che ha lasciato l’Italia nel 2004 è rientrata nel 2017 e come spesso capita ai nostri “cervelli di ritorno” al momento è senza lavoro. Nonostante i suoi studi a Tolosa, il suo Master inglese in “planetologia e scienze dello spazio” e numerosi risultati riconosciuti del suo lavoro come la gestione e la responsabilità in Inghilterra del Progetto Super Wasp che al momento è l’ambito di ricerca che ha scoperto più pianeti in assoluto; la scoperta del nuovo pianeta K2-229b, insieme ai un team internazionale e la partecipazione all’organizzazione di una nuova missione spaziale dell’Esa che si chiama Plato (installazione di 24 telescopi che verranno portati in orbita per scoprire nuovi pianeti di tipo terrestre e piccoli e vicini alla terra).

Ma non si scoraggia, forse perché concluso il suo contratto con l’università di Catania e aspettando di partecipare a nuovi concorsi, accanto a lei ci sono i suoi due bambini, Joshua 4 anni e Zac 1 anno e un marito Riccardo (44) ristoratore a Mombaroccio in provincia di Pesaro e Urbino, la terra d’origine da lei molto amata.

Nata qualche anno dopo lo storico allunaggio, ne ha sempre sentito parlare da chi come i suoi genitori erano davanti alla Tv la notte dell’allunaggio «Mio padre me l’ha raccontato. Io ho capito che è stato il primo vero evento globale. Di tale interesse da tenere il mondo intero incollato alla Tv. Come astrofisica posso dire che ha cambiato la prospettiva su come guardare noi stessi. Con la conquista della luna per la prima volta ci siamo visti dall’esterno. Ed è così cambiata la percezione che abbiamo del nostro pianeta».