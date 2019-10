«Vi racconto l’anima cattolica (e i motivi) della protesta di Hong Kong»

L’abisso che separa gli abitanti di Hong Kong dalla Cina è sempre più profondo. Uno spartiacque drammatico si è avuto il 1° ottobre scorso, giorno del 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese ribattezzato a Hong Kong “giorno del lutto”. Mentre a Pechino si festeggiava con sfilate militari imponenti, qui dilagavano le proteste della gente, soprattutto giovani. Nel corso di uno scontro con le forze dell’ordine un ragazzo di 18 anni ha ricevuto un colpo di pistola in pieno petto e si è salvato per un soffio: il proiettile gli ha perforato il polmone sinistro, ma non ha toccato il cuore. Domenica scorsa un gruppo di manifestanti ha scalato Lion Rock, uno dei luoghi più iconici della città che domina il quartiere di Kowloon, e installato sulla cima una grande statua di “Lady Liberty”, simbolo della rivoluzione a favore della democrazia. La statua, alta quattro metri raffigura una donna ferita alla testa che indossa una maschera antigas, elmetto e occhiali protettivi. In mano ha un ombrello, simbolo delle proteste popolari del 2014.

«Per i giovani di Hong Kong questa lotta è una ragione di vita. Non a caso, uno degli slogan della protesta è “Liberare Kong Kong è una battaglia del nostro tempo”. Alcuni di loro sono disposti anche ad essere uccisi. Non sono fanatici ma non vedono più un futuro per loro e per i loro figli». A parlare è padre Gianni Criveller, 58 anni, che ha vissuto a Hong Kong per ventisei anni, è tornato lo scorso marzo («ma non c’era nessun sentore delle proteste»), andrà di nuovo a dicembre e ora è preside del Seminario teologico internazionale del Pime (Pontificio Istituto missioni estere) di Monza. Su sette milioni di persone, i cristiani a Hong Kong sono il 12 per cento, la metà dei quali, circa trecentomila, cattolici. «Ogni anno», spiega Criveller, «quasi quattromila persone chiedono di essere battezzate con il rito cattolico. È un numero alto, superiore a quello di molti altri paesi dell’Asia orientale.

Sono circa trecento le scuole e gli istituti cattolici, tra i più prestigiosi della città, dove hanno studiato molti leader della protesta e anche Carrie Lam, capo dell’esecutivo di Hong Kong e di fatto rappresentante della volontà di Pechino. «La sua», spiega Criveller, «è una figura tragica. È cattolica praticante, ha studiato dalle suore Canossiane, era grande amica del vescovo Michael Yeing Ming-cheung morto lo scorso gennaio per un tumore. Politicamente ha sbagliato tutte le scelte e si è cacciata in un guaio dal quale non riesce più a uscire. In estate, due milioni di persone scesi in piazza pacificamente non l’hanno smossa, la violenza di alcuni giovani mal consigliati sì. Il messaggio che è passato è stato devastante: se facciamo caos otteniamo qualcosa, se siamo pacifici non otteniamo nulla. La Lam avrebbe dovuto ascoltare la gente e ritirare la proposta di legge sull'estradizione fin da subito».