Ikea rinnova l’impegno con il Banco Alimentare

Ikea è da anni impegnata al fianco di Banco Alimentare per contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare a favore delle persone e famiglie in difficoltà. In Lombardia, nel 2018, il Banco ha aiutato oltre 215 mila persone bisognose, distribuendo gratuitamente 19.170 tonnellate di prodotti alimentari equivalenti a 105 mila pasti al giorno. Da lunedì 3 a domenica 9 giugno, i clienti degli store Ikea di Carugate, Corsico, San Giuliano e Brescia possono aiutare concretamente chi ne ha bisogno grazie all’iniziativa “Fai una spesa buona” facendo acquisti nelle Botteghe svedesi a favore del Banco Alimentare della Lombardia. Inoltre, sabato 8 giugno, negli stessi store, torna l’iniziativa “Più polpette per tutti”: per ogni piatto di polpette ordinato al ristorante e per ogni confezione venduta alla Bottega svedese, Ikea dona 2 euro al Banco per sostenerne le attività.