Il bellunese in ginocchio

«Sarà perché siamo isolati, ma della nostra situazione non parla nessuno. Eppure siamo in ginocchio con danni di gran lunga superiori a quelli dell’alluvione del 1966». Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, 1.200 abitanti, nell’Alto bellunese, prova a richiamare l’attenzione sulla sua regione. «Si parla solo di Genova e del Trentino, ma qui siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senza acqua. La tromba d’aria che si è abbattuta il 31 ottobre e le piogge copiose dei giorni seguenti hanno messo in ginocchio tutta la zona dell’Agordino provocando frane e smottamenti. Valanghe di fango sono finite sulla strada 203, che collega Cencenighe ad Agordo, tagliando fuori, oltre a Rocca Pietore, già isolata, anche Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Strade saltate, ponti divelti, case in bilico nel vuoto, boschi rasi al suolo. Per far arrivare due gruppi elettrogeni a San Tomaso Agordino, l'Enel ha chiesto la collaborazione dell'Esercito, che da Belluno ha fatto alzare un elicottero Boeing CH-47 Chinook e gli amministratori della zona denunciano una sostanziale disattenzione delle istituzioni nazionali.

Il Viminale, dal canto suo, promette di stanziare 200milioni di euro per l’emergenza e rende noto che dalla mezzanotte di questa domenica 4 novembre sarà attivo il numero di solidarietà 45500 per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, mentre online è partita una sottoscrizione specifica per il bellunese.

«I gravi danni causati dal maltempo», dice, dal canto suo Maurizio Mangialardi, coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e presidente di Anci Marche, «devono spingere la politica a passare da una gestione delle emergenze ad una cultura della prevenzione. La mobilitazione generale di Protezione civile e sindaci in tutti i territori interessati è stata, ancora una volta, tempestiva ed efficace e l’auspicio è¨ che il Governo stanzi le risorse necessarie per ripristinare la situazione in tutti quei territori, da Nord a Sud, nei quali la cittadinanza è stata più colpita sia per quanto concerne le infrastrutture che gli edifici pubblici e privati». Superata però questa fase, è l’appello di Mangialardi, «si apra un tavolo istituzionale al quale il coordinamento del presidenti potrà portare il proprio contributo».

Da Napoli, invece, dà voce ai sindaci il primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris che sottolinea che «nel corso degli ultimi decenni i governi di tutte le appartenenze politiche non hanno affrontato in modo adeguato il tema della sicurezza nel nostro Paese». Secondo De Magistris oggi «siamo a un punto di non ritorno e questo Governo e questo Parlamento in questa legge di bilancio devono mettere in atto azioni tese a rafforzare la sicurezza del Paese, a consolidare i beni comuni, a mettere i territori e gli amministratori in condizioni di avere le necessarie risorse economiche» perché «se non si inverte la rotta» quanto accaduto con il maltempo in questi giorni è «la fotografia, seppur eccezionale, di una pagina che sta diventando ordinaria e abitudinaria nel Paese».