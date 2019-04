Il camper della salute in viaggio tra Milano e altre città

Partito da Milano in Piazza Scala il Social Camper, la struttura mobile in 60 tappe porterà nei diversi municipi della città e in altri comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, un ambulatorio con farmacisti e specialisti in grado di effettuare esami gratuiti e fornire consigli per la salute e per la prevenzione.

A partire da questa edizione il Social Camper offrirà anche nuovi servizi per la tutela della salute dei cittadini milanesi nei mesi estivi. Il primo sarà attivato all’interno di 10 Centri Sportivi MilanoSport in cui si parlerà, con la consulenza di specialisti, delle regole per una corretta e sana esposizione al sole, per conoscere e approfondire tematiche legate alla cura e al benessere della nostra pelle. Un secondo servizio è offerto agli over 65, che nei mesi di giugno, luglio e agosto potranno usufruire della consegna gratuita dei farmaci a domicilio. Agli anziani LloydsFarmacia - promotore dell’iniziativa - dedica inoltre una speciale consulenza per l’utilizzo di una app creata per consentire loro, attraverso un puntuale monitoraggio, una maggiore aderenza alla propria terapia farmacologica.

Un ampio progetto che da tre anni attraversa Milano e altri Comuni d’Italia per promuovere capillarmente sul territorio una cultura della prevenzione, attraverso consulenze ed esami gratuiti e che si propone di offrire ai cittadini un’estate sempre più protetta, garantendo loro un più facile accesso ai servizi legati al benessere e alla salute. L’iniziativa è a costo zero per i cittadini e per l’Amministrazione.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti su temi, date e luoghi in cui il Social Camper sosterà è possibile consultare il calendario su: www.lloydsfarmacia.it/social-camper.

Il camper toccherà anche Bologna, Cremona e Prato. In ciascuna delle tappe in programma saranno presenti farmacisti e specialisti pronti a offrire consulenze, esami gratuiti, consigli e materiale informativo pensato per sensibilizzare e responsabilizzare cittadine e cittadini relativamente alla propria salute e per consentire loro un accesso facilitato alle cure.

Nel corso della si tratteranno due importanti tematiche: benessere donna - con approfondimenti legati alla cura al femminile - e cura della pelle - con particolare attenzione a pelle sensibile e acne, fototipo e prevenzione melanoma. Saranno inoltre disponibili l’analisi dello stato di salute della pelle e del capello e la misurazione della pressione.

Il prosieguo dell’itinerario del Social Camper è previsto in autunno, a partire da settembre, quando saranno ufficialmente annunciati i temi che la seconda parte del tour si prefigge di affrontare.

A bordo del Social Camper saranno presenti anche gli operatori di WeMi per aiutare i cittadini a trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze attraverso la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore. Per la primavera estate è prevista in particolare una consulenza per il servizio WeMi Tate Colf Badanti che supporta le famiglie nella ricerca di assistenti familiari per la cura dei propri cari, dei bambini e della casa e i cittadini nel trovare lavoro come assistenti familiari. Per maggiori informazioni sui servizi e sugli 11 spazi WeMi presenti a Milano: wemi.milano.it