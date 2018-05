Solo il no al diavolo che divide può farci dire di sì a Dio

Dopo l’udienza papa Francesco ha voluto benedire uno speciale autobus, “l’Ambasciata mobile della Caritas Giovani” giunto dalla Polonia e pronto per un otur di raccolta fondi e sensibilizzazione a vantaggio delle «vittime delle persecuzioni in Siria. Il segno spirituale del progetto Bus Young Caritas sarà la peregrinazione dell'Immagine della Madonna di Aleppo. Durante le funzioni del mese di maggio», ha esortato Francesco, «affidate a Maria, Regina di Polonia, la vita della Chiesa, la vostra Patria e le vostre famiglie. Pregate per la pace nel mondo, e in modo particolare nel Medio Oriente».

Prima, nel corso della catechesi dedicata al battesimo, Bergoglio aveva spiegato il senso del sacramento e il dovere di scegliere tra il bene e il male. «C'è gente», ha detto Francesco, «che non si sa bene il profilo che ha e sempre se la cava, della quale diciamo: “Va bene con Dio e col diavolo”. Ma questo non va bene: la rinuncia alle seduzioni del demonio e l'atto di fede vanno insieme: sono due atti strettamente connessi tra loro». E, ha aggiunto, soltanto «nella misura in cui dico “no” alle suggestioni del diavolo - colui che divide - sono in grado di dire “sì”' a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere. Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni. Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri. Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle, per intraprendere la nuova Via che è Cristo». Per questo nella liturgia, quando rispondiamo alle domande del sacerdote, «non rinunciamo anonimamente, ma diciamo: “Io rinuncio” e ugualmente “Io credo”. Alla base del battesimo dunque c'una scelta responsabile, che esige di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio».



Il Papa parla dell’acqua, usata nel battesimo, che può essere «matrice di vita e di benessere, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel deserto; l’acqua, però, può essere anche causa di morte, quando sommerge tra i suoi flutti o in grande quantità travolge ogni cosa; infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire, purificare». In gni caso, però, «il potere di rimettere i peccati non sta nell’acqua in sé, come spiegava Sant’Ambrogio ai neobattezzati: “Hai visto l’acqua, ma non ogni acqua risana: risana l’acqua che ha la grazia di Cristo. L’azione è dell’acqua, l’efficacia è dello Spirito Santo”».

E, una volta santificata l’acqua del fonte, ricorda il Papa, «bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo». Cercando poi di mantenere quella disposizione d’animo. «L'atto di fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a mantenere con perseveranza nelle diverse situazioni e prove della vita. La rinuncia al peccato, alle seduzioni del male, a satana, origine e causa di ogni peccato, e, in positivo, la fede in ciò che la Chiesa crede, non sono atti momentanei, limitati al momento del Battesimo; sono atteggiamenti che accompagnano tutta la crescita e la maturazione della vita cristiana».