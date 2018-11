«Il diavolo entra dalle tasche, non rubare significa che nessuno è padrone dei beni»

«Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un amministratore dei beni. Il possesso è una responsabilità. E ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è tradito, è tradito nel suo senso più profondo». Papa Francesco all’udienza generale prosegue il ciclo di catechesi sul Decalogo e si sofferma sul settimo comandamento: “Non rubare” per, afferma, «aprirci a una lettura più ampia di questa Parola, focalizzando il tema della proprietà dei beni alla luce della sapienza cristiana».

Il mondo, ricorda il Papa, «è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo è uno solo! L’umanità è una sola! La ricchezza del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la miseria e la sofferenza, di tanti, della maggioranza».

La questione della fame, prosegue Francesco, non è dovuta alla mancanza di cibo: «Anzi, per le esigenze del mercato si arriva a volte a distruggerlo, si butta», ricorda, «Ciò che manca è una libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione, e una impostazione solidale, che assicuri un’equa distribuzione. Dice ancora il Catechismo: “L’uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri”. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale».

Il Papa ricorda che c’è una misura per valutare come gestiamo la ricchezza: «Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. Questa parola è importante: ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. Se io so donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che io possiedo, ma anche nella generosità, generosità anche come un dovere di dare la ricchezza, perché tutti vi partecipino. Infatti se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità, e così crescere nella carità e nella libertà».