«Le donne nella Chiesa devono avere più spazio e responsabilità»

Il ruolo delle donne nella Chiesa e l’architettura sacra, sempre più fondamentale «in particolare quando si rischia l’oblio della dimensione spirituale e la disumanizzazione degli spazi urbani». Papa Francesco si sofferma su questi due temi durante la cerimonia di conferimento, nella Sala Clementina, del “Premio Ratzinger”, promosso dalla Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, presieduta dall’ex portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi. I due premiati di quest’anno sono la teologa tedesca Marianne Schlosser e l’architetto svizzero Mario Botta. «Questa», dice Bergoglio, «è una bella occasione per rivolgere insieme il nostro pensiero affettuoso e grato al Papa emerito Benedetto XVI. Come estimatori della sua eredità culturale e spirituale, voi avete ricevuto la missione di coltivarla e continuare a farla fruttificare, con quello spirito fortemente ecclesiale che ha contraddistinto Joseph Ratzinger fin dai tempi della sua feconda attività teologica giovanile, quando diede già frutti preziosi nel Concilio Vaticano II, e poi in modo sempre più impegnativo nelle successive tappe della sua lunga vita di servizio, come professore, arcivescovo, Capo Dicastero e infine Pastore della Chiesa universale».

Quello di Benedetto XVI, ricorda Francesco, «è uno spirito che guarda con consapevolezza e con coraggio ai problemi del nostro tempo, e sa attingere dall’ascolto della Scrittura nella tradizione viva della Chiesa la sapienza necessaria per un dialogo costruttivo con la cultura di oggi. In questa linea vi incoraggio a continuare a studiare i suoi scritti, ma anche ad affrontare i nuovi temi su cui la fede viene sollecitata al dialogo, come quelli che sono stati da voi evocati e che considero attualissimi, della cura del creato come casa comune e della difesa della dignità della persona umana».

Il Pontefice si dice «veramente lieto» che il Premio per la ricerca e l’insegnamento della teologia sia attribuito a una donna, Marianne Schlosser: «Non è la prima volta, perché già la prof.ssa Anne-Marie Pelletier lo ha ricevuto,», ricorda, «ma è molto importante che venga riconosciuto sempre di più l’apporto femminile nel campo della ricerca teologica scientifica e dell’insegnamento della teologia, a lungo considerati territori quasi esclusivi del clero. È necessario che tale apporto venga incoraggiato e trovi spazio più ampio, coerentemente con il crescere della presenza femminile nei diversi campi di responsabilità della Chiesa, in particolare, e non solo nel campo culturale. Da quando Paolo VI proclamò Teresa d’Avila e Caterina da Siena dottori della Chiesa non è permesso più alcun dubbio sul fatto che le donne possono raggiungere le vette più alte nell’intelligenza della fede. Anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI lo hanno confermato, inserendo nella serie dei dottori i nomi di altre donne, Santa Teresa di Lisieux e Ildegarda di Bingen».