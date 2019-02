«Vorrei guardare i poveri affamati nel volto senza dover arrossire»

Portare «gli aneliti e i bisogni della moltitudine di nostri fratelli che soffrono nel mondo», perché finalmente sia ascoltato «il loro grido» e considerate le «loro preoccupazioni», senza dover «arrossire» guardando «i loro volti». È questo il motivo della presenza di papa Francesco alla quarantaduesima sessione del Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), sul tema: “Innovazioni e iniziative imprenditoriali nel mondo rurale”.

Il Pontefice ha aperto i lavori, nella sede Fao di Roma, con un intervento tutto in spagnolo, poi ha incontrato una delegazione di popolazioni indigene provenienti da Africa, Asia, Americhe e Pacifico. Francesco si fa portavoce di quegli uomini e donne che vivono in «situazioni precarie»: «l’aria è viziata, le risorse naturali prosciugate, i fiumi inquinati, i suoli acidificati, non hanno acqua sufficiente né per loro né per le loro coltivazioni; le loro infrastrutture sanitarie sono molto carenti, le loro abitazioni misere e scadenti». La fame, scandisce il Papa, «non ha presente né futuro. Solo passato». E questo non deve essere «slogan ma una verità».

La nostra società, spiega il Papa, ha ottenuto «grandi risultati» in diversi «ambiti del sapere», ma milioni di persone nel mondo ancora «soffrono la fame e la malnutrizione». Il Pontefice chiarisce che per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è necessario l’impegno corale della «comunità internazionale, della società civile e di quanti possiedono risorse», perché «le responsabilità non si evadono, ma vanno assunte per offrire soluzioni concrete e reali». Solo in questo modo, infatti, si potrà dire senza fare semplici slogan: «la fame non ha presente né futuro, solo passato».