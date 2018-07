Il ricordo di Via D'Amelio in Tv, la programmazione Rai

Documentari, inchieste, approfondimenti: così la Rai ricorda l'anniversario della strage mafiosa di via D'Amelio a Palermo, il 19 luglio 1992, con una programmazione dedicata su tutte le reti. Un omaggio al giudice Paolo Borsellino e ad Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina gli uomini della scorta che morirono con lui, un ricordo che si intreccia con la memoria di Giovanni Falcone e delle altre vittime della strage di Capaci, 57 giorni prima. La programmazione parte il 18 luglio alle 19.30 su Rainews24 con uno speciale dal titolo «La strage annunciata». Sempre il 18 su Rai Storia alle 22.10 va in onda «Paolo Borsellino - Essendo stato», il film doc di Ruggero Cappuccio introdotto dal Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho. Giovedì 19 luglio, giorno della strage, il ricordo attraversa reti e testate: su Rai1 «Unomattina Estate», dalle 7.10, e «La vita in diretta Estate», dalle 15.25 dedicano spazi d'approfondimento alla ricorrenza, così come «Agorà estate», alle 8.00 su Rai3. Ancora su Rai3 Paolo Mieli e il professor Salvatore Lupo rileggono la stagione delle stragi di Mafia del 1992 a «Passato e Presente», il programma di Rai Cultura in onda alle 13.15 (e alle 20.30 su Rai Storia): dall'omicidio di Salvo Lima alla morte di Falcone e Borsellino, fino alle bombe di Firenze, Milano e Roma dell'anno successivo. Spazio alla ricorrenza anche in «Blob», alle 20.00, mentre alle 21.20 Rai3 propone il film di Fiorella Infascelli con Massimo Popolizio, Giuseppe Fiorello e Valeria Solarino «Era d'estate», dedicato alla "vacanza" di lavoro dei due giudici, esiliati per ragioni di sicurezza, con le loro famiglie all'Asinara.

Per l'informazione, servizi e approfondimenti in tutti i Tg e Gr, su RaiNews24 con ampie finestre informative e uno Speciale, e nelle edizioni della Tgr Sicilia, con collegamenti in diretta, testimonianze e iniziative speciali. Sulle reti tematiche, il film «Paolo Borsellino. I 57 giorni» di Alberto Negrin, con Luca Zingaretti e Lorenza Indovina, in onda alle 23.15 su Rai Premium. Un ricordo in musica, invece, quello di Rai5 con «Insieme per non dimenticare. Concerto in onore degli Angeli Custodi di Capaci e Via D'Amelio»: dal Teatro Massimo di Palermo la Banda musicale della Polizia di Stato suona in onore delle scorte dei giudici Falcone e Borsellino. Sempre il 19 luglio, Rai Storia ricorda più volte durante il giorno la strage di via D'Amelio in «Il giorno e la Storia», oltre a riproporre alle 10.30 «Paolo Borsellino - Essendo Stato».

E ancora Rai Storia - venerdì 20 luglio - propone una doppia riflessione su quei giorni a «Tv Storia», alle 22.10, in cui Massimo Bernardini ricostruisce trent'anni di stragi di mafia con lo scrittore e sociologo Nando dalla Chiesa, il giornalista Nino Rizzo Nervo e lo storico Marcello Ravveduto; e con lo Speciale in cui Gianni Riotta incontra il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho. Rai Cultura offre un Web-Doc online, dedicato alle vittime della mafia.