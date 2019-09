In Principio: la musica sacra in rassegna a Padova

Dal 7 al 19 settembre 2019 si terrà la terza edizione di In Principio, la rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto interamente dedicata alla musica sacra, promossa in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova, con il Patrocinio del Comune di Padova e la media partnership de La Difesa del popolo. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno i tre appuntamenti proporranno un approfondimento musicale ispirato a particolari temi del culto cristiano al fine di valorizzare appieno l’esperienza religiosa attraverso l’ascolto.

Anche in questa occasione la rassegna si aprirà con la messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti: l’appuntamento è per sabato 7 settembre alle ore 18.30 nella chiesa di San Benedetto con l’esecuzione della Messa n. 2 in mi minore per doppio coro e strumenti a fiato di Anton Bruckner. Diretta dal M° Damiana Natali, l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà raggiunta dal coro città di Piazzola sul Brenta, diretto dal M° Paolo Piana. La celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Battocchio sarà accompagnata all’organo dal M° Francesco Cavagna.

Oltre a rappresentare per l’ascoltatore un’importante occasione di assistere all’esecuzione di un repertorio raro, nonostante il grande valore simbolico e musicale che contraddistingue queste partiture, il particolare organico strumentale della Messa di Bruckner si pone direttamente in dialogo con la Messa di Stravinsky proposta lo scorso anno, offrendo così alla rassegna un prezioso motivo di continuità.

Attorno alla figura di Maria si inserirà invece l’appuntamento di giovedì 12 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Sotto la guida del direttore musicale e artistico dell’OPV Marco Angius, l’Orchestra di Padova e del Veneto affronterà i Sechs Lieder aus Das Marienleben, (Sei canti su La vita di Maria) probabilmente la prima esecuzione italiana della versione integrale. Al centro dell’OPV sarà presente il soprano Livia Rado.

I sei canti su La Vita di Maria per soprano e orchestra del compositore tedesco Paul Hindemith rappresentano lo stadio finale di un processo compositivo che impegnò l’autore per più di venticinque anni della sua vita, avviato con una prima trasposizione delle quindici poesie che costituiscono l’omonima raccolta di Rainer Maria Rilke, per voce e pianoforte. Una successiva versione per lo stesso organico e il definitivo sviluppo orchestrale di sei dei quindici canti, racchiudono in una lunga fase di lavorazione l’esigenza dell’autore di fondere la profondità spirituale alla volontà di innovazione musicale, verso il raggiungimento della perfezione stilistica. Per Hindemith, infatti, la «volontà atavica di approfondimento spirituale in musica resta sempre nuova».

L’incontro tra il suono e la parola incontra così in questo lavoro un nuovo equilibrio e una forza espressiva fino ad allora inaudita, al punto da venire considerato, dagli illustri musicisti che l’hanno affrontato, il più grande ciclo vocale del Novecento.

L’appuntamento conclusivo di giovedì 19 settembre alle ore 20.45 intende celebrare il recente restauro dell’organo della chiesa di San Benedetto, costruito nel 1956 dalla ditta F.lli Ruffatti, riqualificato, su progetto del M° Francesco Finotti, dalla ditta di Alessio Lucato negli anni 2018-2019. In questo contesto verrà presentata una novità assoluta del compositore Marco Uvietta (1963), Sequentia per organo, registrante e orchestra d’archi, accanto al Concerto per organo e orchestra d’archi in do maggiore XVIII:10 di Joseph Haydn e di quattro Sonate da chiesa per organo e archi di Wolfgang Amadeus Mozart e di Arcangelo Corelli. Allo strumento siederà il M° Simone Vebber, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta dal giovanissimo M° Nicolò Jacopo Suppa, segnalato dal M° Daniele Gatti durante l’ultima edizione dei corsi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena. La presenza di Nicolò Jacopo Suppa all’interno della rassegna In Principio sancisce così la nuova collaborazione che l’OPV ha avviato con la prestigiosa Accademia toscana al fine di promuovere i migliori giovani direttori emergenti.

L’attività dell’Orchestra di Padova e del Veneto è realizzata grazie al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione del Veneto e del Comune di Padova.

I tre appuntamenti di In Principio sono a Ingresso libero.