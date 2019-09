L'ABC dell'economia e della finanza spiegata da Adriano Teso

Economia e finanza possono sembrare discipline complesse, comprensibili solo da pochi studiosi, economisti, professori universitari e operatori specializzati, ma non è così. In realtà fanno parte della vita di tutti i giorni. Ognuno di noi compie quotidianamente una scelta economica e finanziaria, che andrà a incidere sul proprio benessere e su quello di chi lo circonda. Adriano Teso, imprenditore e politico italiano, intervistato da Fabio Cesaro, giornalista e comunicatore, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di questo mondo, che molti percepiscono complesso e inaccessibile. L’intervistato ci spiega in modo semplice e chiaro i principi dell’economia, portandoci a compiere scelte mirate, dagli acquisti agli investimenti, dal tipo di lavoro verso cui indirizzarsi a una scelta politica consapevole.

L’autore, inserendosi nel dibattito politico-economico attuale, trova risposte a domande cruciali: come è possibile creare ricchezza oggi? Meglio un'Italia più liberista o più protezionista in quest'era globale? Quale economia e quale finanza sono necessarie per vivere bene? Le idee e i suggerimenti di Teso, sintetizzati in quattro capitoli, non sono passati inosservati agli occhi di accademici di assoluto prestigio come Carlo Altomonte, professore di Politica economica europea all’Università Bocconi di Milano, Stefano Caselli, professore di Economia degli Intermediari Finanziari e Prorettore agli Affari Internazionali dell'Università Bocconi di Milano, Carlo Lottieri, filosofo e professore di Filosofia del Diritto all’Università di Verona ed Edmondo Mostacci, professore di Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo all’Università Bocconi di Milano. Il libro verrà presentato stasera alle 19 presso la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II. Insieme agli autori interverrà il giornalista Oscar Giannino.