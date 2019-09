L'attentato alle torri Gemelle fa ancora vittime tra i pompieri 18 anni dopo

(fonte Agi)

L'11 settembre di 18 anni fa, 19 terroristi di Al Qaeda dirottarono 4 aerei usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, uccidendo 2.974 persone e ferendone altre 6 mila. È stato il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941 e il più grave della storia contemporanea. Una data che ha anche cambiato l'Occidente e di cui sono rimaste soprattutto le immagini.

A distanza di 18 anni proseguono le analisi per identificare centinaia di vittime, alle quali se ne aggiungono altre nuove tra vigili del fuoco e agenti di polizia. E in questi ultimi mesi sono anche giunte rivelazioni e testimonianze che costituiscono ulteriori tasselli nella ricerca della verità. Dall'ultimo anniversario altri 22 membri dei vigili del fuoco sono morti di malattie legate all'11 settembre e nella giornata di commemorazioni di venerdì prossimo i loro nomi saranno aggiunti al Memorial Wall del World Trade Center.

Dagli attentati le vittime sono state 213, contro 343 vigili morti il giorno della sciagura. Inoltre, a 18 anni dagli attentati, il numero di agenti di polizia di New York deceduti in conseguenza di quel giorno - finora 241 - è ormai dieci volte superiore a quello dei poliziotti - 23 - che hanno perso la vita durante l'attacco terroristico. Non è solo una questione di numeri e di memoria, ma di sanità pubblica.

Le ultime ricerche effettuate dall'Albert Einstein College of Medicine presso la Yeshiva University su campioni di sangue di centinaia di membri delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco - pubblicate sul Journal of the American Medical - hanno rivelato che i primi ad essere arrivati sul luogo della sciagura hanno il 44% di probabilità in più di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto a quanti sono giunti successivamente.

Chi ha lavorato sul mucchio per sei mesi ha invece avuto il 30% in più di rischio di un attacco di cuore o di ictus. "Ogni anno la già impressionante lista delle perdite subìte dai vigili del fuoco continua ad allungarsi a causa di malattie che costano la vita a coloro che coraggiosamente e con dedizione hanno servito la nostra città", ha detto il Commissario dei vigili del fuoco Daniel A. Nigro. "E il numero continua a crescere. È straziante. È molto triste. È triste anche per le famiglie", ha ribadito alla ABC News il Vice Commissario Robert Ganley.