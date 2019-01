La bellezza di un figlio "donato". Storie di amore e speranza

Un diluvio di messaggi, testimonianze e racconti provenienti da tutte le regioni italiane, con l’obiettivo comune di accendere un faro sul valore morale, sociale e anche economico dell’adozione e dell’affido: sono i frutti della Campagna#Donati: fatti un dono, dona una famiglia a chi non l’ha, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari e organizzata da cinque realtà associative del Forum che si occupano di infanzia abbandonata (Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione per Famiglie Nuove, Famiglie per l’Accoglienza e Progetto Famiglia) insieme ai Forum regionali. L’hashtag#donati ha l’obiettivo, nel contempo, di spronare a intraprendere la meravigliosa avventura dell’adozione o dell’affido e di confermare, nei racconti diretti di chi l’ha già scelta, quanto è bello vivere quest’avventura.

Bologna, Termoli, Teramo, Salerno, Milano, Roma, Ancona, Cagliari, Catania, Verona, Trento, Ascoli Piceno, Brescia, Parma, Potenza: sono le città in cui sono in corso gli appuntamenti di #Donati, con i quali il Forum Famiglie intende rilanciare l’opzione di adozione o affido come scelta familiare. Tanto più in un pianeta in cui, stando alle stime UNICEF, continuano ad esserci 140 milioni di bambini orfani o abbandonati. E in un Paese, l’Italia, in cui al momento, dei 26mila minori fuori famiglia, ben 15mila non hanno ancora potuto abbracciare una mamma e un papà e vivono in strutture di accoglienza. Una ‘chiamata’ all’azione per almeno parte dei 3 milioni di coppie sterili che abitano il nostro Paese, tante delle quali desidererebbero intraprendere l’iter per l’adozione o l’affido, ma non hanno ben chiari quali siano i passi da compiere, non sono consapevoli della ricchezza genitoriale che si sprigiona da questa scelta o sono spaventati dai possibili ‘incidenti’ nel percorso.

“Anche per questo – sottolinea il presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo – con #Donati abbiamo scelto di raccontare la bellezza possibile dell’adozione e dell’affido e il servizio alle comunità familiari che svolgono, peraltro in pieno accordo con il valore della sussidiarietà contemplato nella Costituzione, attraverso la concretezza di parole, volti e sguardi di chi questo passo ha avuto il coraggio di farlo. E ha potuto sperimentare quanto ne vale la pena, oltre ogni possibile intoppo o difficoltà”.

Accanto al Forum Famiglie, attraverso i canali social, sono tantissime le testimonianze di vicinanza, provenienti anche dal mondo politico e istituzionale. Una festa e uno storytelling denso di amore, ricchezza di sentimenti, scoperte quotidiane, attese e felicità che solo il dono reciproco tra due aspiranti genitori e un bambino abbandonato può generare.

Storie di adozione e affido: dono per la famiglia che si dona a un minore abbandonato

“Siamo una famiglia affidataria di ‘pronta accoglienza’”

Con i nostri quattro figli, da qualche anno siamo una famiglia affidataria ‘di pronta accoglienza’, ovvero accogliamo bimbi molto piccoli le cui famiglie non sono in grado di occuparsi di loro.

Uno dei nostri affidi ci ha portato ad accogliere la piccola Maria quando aveva solo 2 mesi, in quanto la mamma malata e il papà con problemi di dipendenze non potevano occuparsene.

L'abbiamo accudita, amata e cresciuta per qualche mese, finché ha trovato con l'adozione una mamma e un papà meravigliosi.

Vedere l'emozione e la gioia sui volti dei suoi nuovi genitori ha dato un significato profondo alla nostra scelta.

Accogliere un bimbo in affido significa fargli dono di amore e speranza.

È un'esperienza che ti cambia la vita...in meglio!!!

Marco e Paola

“I nostri primi 20 anni dall’ingresso nel mondo dell’adozione”

In questi giorni sono vent’anni dal nostro ingresso nel mondo dell’adozione, anche se solo 17 da quando volammo in Brasile per andare a offrire la nostra famiglia a Jussara.

Tanti o pochi? Tempo ne è passato: abbiamo fatto esperienze inimmaginabili, alle quali non eravamo preparati, a cominciare dal confrontarci con le difficoltà di tutti i giorni, ma anche con la disabilità e con la malattia, che sono le difficoltà della vita.

È certamente aumentata anche la nostra consapevolezza (che forse si chiama semplicemente maturità), ma per fortuna non è in alcun modo cambiata la freschezza del nostro amore per Jussara, la felicità di un amore fra noi che si rinnova ogni giorno, al di là delle stanchezze e delle fatiche.

È luogo comune dire che un figlio adottivo è stato fortunato a trovare una bella famiglia adottiva: nel caso di Jussara è certamente vero, guardando alla sua storia. Ma solo una famiglia adottiva sa quanto è stata fortunata a potersi offrire ad un bambino abbandonato!

Chiara e Stefano

“Adozione? È dare un’altra opportunità a un minore abbandonato. Parola di figlio adottivo”

È proprio difficile racchiudere in poche parole la nostra storia di adozione, ma le parole di nostro figlio Andrea a 8 anni sono state: “Mamma, di’ che ami tuo marito e tuo figlio e vieni via”. E a 18 anni: "L’adozione non è una cosa brutta come si dice spesso in giro. È dare un’altra opportunità ad un figlio di avere una nuova famiglia, una nuova vita, di sentirsi finalmente amati e non più abbandonati"

Giovanni e Cristina

“Io, single 45enne alla seconda esperienza vi dico che l’affido ha cambiato la mia vita”

Sono una single di 45 anni.

Sono al mio secondo affido.

Il primo è stato quello di una bambina di 4 anni.

Il secondo, in corso, è di due gemelle di 14 anni.

L'affido è una scelta di vita che ho in mente da quando avevo 25 anni. Eppure, ho messo tutto da parte per un po' di anni, per dare spazio al lavoro e alla carriera. Ho scelto di non avere una mia famiglia e dei figli.

Poi un giorno mi sono svegliata e mi sono detta che era ora di fare qualcosa di importante per qualcuno che era meno fortunato di me.

Ho cercato in internet la parola ‘affido’ e tra le prime associazioni che ho trovato c'era Ai.Bi.

Da lì è iniziato il mio viaggio formativo, di discernimento, di attesa, di costruzione...

Ho trovato una famiglia, un posto fatto di persone, che ti accoglie quando hai bisogno, ti lascia libera per le strade del mondo, ma ti cerca per sapere come stai. La rete delle famiglie affidatarie è semplicemente utile, prima ancora che bella e, a volte, faticosa.

Assistere al miracolo di paure e traumi che si sbriciolano ogni giorno solo con l'amore e la presenza è un'esperienza incredibile che si crea insieme: minore e famiglia. Posso dirvi che sentir cantare e ballare di gioia un bambino che non l'aveva mai fatto prima, giustifica ogni fatica.

Posso dirvi che vedere un’adolescente che viene da te, ti chiede di chiudere gli occhi e ti abbraccia (sto parlando di adolescenti) perché finalmente ha trovato un ‘luogo’ da dove prendere il calore dell'affetto, è la prova che la tua vita ha più senso, se passa dalla felicità di questi ragazzi.

L'affido ha cambiato tutta la mia vita: mi ha insegnato che si può amare un figlio senza averlo mai partorito e che partorire un figlio non significa automaticamente amarlo.

Ho alle spalle un affido chiuso, con il dolore che a volte ha sfiorato quello di un lutto, ma la scelta d'amore che ho fatto anche quando ho dovuto lasciar andare quel pezzettino di cuore mio, mi ha fatto capire che siamo chiamati a far vivere esperienze d'amore a questi bambini che prima non hanno mai vissuto. Quel dolore che ho provato valeva ogni sorriso costruito.

Ho scoperto che essere una famiglia accogliente significa dare una famiglia a chi non ha scelto di non averne una, i nostri figli in affido da noi.

Essere famiglia non è facile, non lo è per nessuno, eppure la nostra evoluzione e il nostro futuro si crea nelle famiglie. Perché non essere famiglia per qualcuno che non ne ha?

Chissà chi saranno in futuro gli altri figli che accoglierò?

Francesca

“Due esperienze di adozione, con la certezza di un grande dono ricevuto”

I giorni sono pieni e movimentati, ma senza di loro non avrebbe avuto alcun senso. Momenti di sconforto, sì, ne abbiamo avuti, ma la loro gioia riempie il cuore ogni giorno. Loro sanno della propria storia, sono felici di avere una famiglia.

Cielo è arrivata grande, capisce più di Pablo il valore della famiglia, anche perché lei ha vissuto 6 anni in orfanotrofio.

A chi ci dice “se loro volessero tornare e conoscere le loro origini”, noi rispondiamo: “Volentieri, li accompagniamo”.

Anna e Michele

“Senza i nostri figli saremmo rimasti succubi dell’egoismo e delle banalità della vita”

L'adozione per noi è sempre stata un punto fermo nel nostro progetto di vita. La fatica più grande era capire e realizzare il progetto di Dio per noi.

Siamo partiti con un forte entusiasmo, poi c'è stata la paura di non farcela, l’ansia dell'attesa, fino a chiederci: “Cosa ci facciamo qui?”. Così siamo diventati genitori di tre figli.

*I nomi sono di fantasia, ma le storie e i contributi sono tutti veri. Ulteriori testimonianze anche in formato video e alcune foto degli eventi sono disponibili sui social all’hashtag #Donati.