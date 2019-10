Un ponte tra la città e Chiesa, la Caritas di Roma compie 40 anni

Quarant'anni accanto agli ultimi. Sono gli anni della Caritas diocesana di Roma, il principale presidio di solidarietà ed aiuti concreti ai poveri della Capitale istituita dall'allora cardinal vicario Ugo Poletti il 10 ottobre 1979, su mandato di Giovanni Paolo II, sotto la guida dello storico primo direttore monsignor Luigi Di Liegro prematuramente scomparso a 69 anni il 12 ottobre 1997.

Ricorrenza significativa per le istituzioni diocesane, laiche e religiose della città che il 10 ottobre scorso hanno celebrato nella basilica di San Giovanni in Laterano, primi invitati i poveri ospiti delle strutture di accoglienza (mense, ambulatori, dormitori...), alla presenza delle più alte autorità cittadine, dal cardinale vicario Angelo De Donatis al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per il Campidoglio il vice sindaco Luca Bergamo in rappresentanza di Virginia Raggi impegnata all'estero (che però il giorno precedente in occasione del quarantennale aveva già visitato la Cittadella della Solidarietà della Caritas). Significativa la partecipazione dei direttori che si sono succeduti alla guida della Caritas, con don Benoni Ambarus, l'attuale direttore, il quarto dal fondatore Di Liegro, dopo monsignor Guerino Di Tora, oggi vescovo ausiliare di Roma, e monsignor Enrico Feroci, ora commissario di nomina pontificia al Santuario della Madonna del Divino Amore. Quattro sacerdoti romani di estrazioni e provenienze differenti (don Benoni, ad esempio, è nato in Romania, ha studiato a Roma dove svolge il suo ministero sacerdotale al servizio dei poveri sulla scia delle esortazioni di papa Francesco), ma tutti uniti da un filo conduttore fatto di scelta preferenziale per bisognosi, senza fissa dimora, immigrati «accolti nei nostri centri al di là di differenze religiose, politiche e di nazionalità», specificano i volontari Caritas.

Un cammino di pace, solidarietà e condivisione in perfetta continuità con gli insegnamenti di monsignor Di Liegro, che – senza mai dimenticare di essere stato figlio di emigranti clandestini prima in Francia e poi negli Usa – mise la sua vita sacerdotale al servizio “dei poveri tra i più poveri, specialmente tra i migranti in fuga da guerre, fame e oppressioni ancora prima del 1979», spiega Alberto Colaiacomo, portavoce della Caritas diocesana e stretto collaboratore di don Benoni. L'idea originaria di dotare la Chiesa di Roma di un organismo per combattere le vecchie e nuove povertà prende infatti forma «in due precedenti tappe centrare dal giovanissimo don Luigi Di Liegro nella veste di responsabile del centro pastorale del Vicariato – racconta Colaiacomo – nel 1974 dando vita, su delega del cardinale Poletti, allo storico convegno sui cosiddetti Mali di Roma, e nel 1976 organizzando con una prima squadra di 5 volontari ad una mega raccolta di aiuti per i terremotati del Friuli».

Naturale, quindi, che alla direzione dell'allora nascente Caritas diocesana, pianificata in applicazione dei dettami del Concilio Vaticano II da Paolo VI e varata con decreto papale da Giovanni Paolo II il 10 ottobre del '79 fosse indicato proprio lui, don Di Liegro destinato a diventare “il profeta dei poveri e degli ultimi”, stando alle parole che gli dedicò papa Wojtyla durante la prima visita alla mensa di Colle Oppio e in seguito confermate dai successori Benedetto XVI e papa Francesco, che non a caso ha celebrato la giornata dei poveri del Giubileo della Misericordia del 2016 alla mensa di via Marsala dedicata a Di Liegro.