La montagna è diventata più pericolosa?

Partiamo dai dati – ahinoi – certi. Il Soccorso alpino (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Cnsas) parla di 485 deceduti nel 2017, in aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Sempre rispetto al 2016, è cresciuto del 21,89% anche il totale delle persone soccorse. Complessivamente, accennavamo prima, gli interventi sono stati più di 9 mila, oltre la media complessiva dell’ultimo decennio, che si ferma a 8mila casi all’anno. In assoluto, quindi, gli incidenti in montagna sono in aumento.

Quattordici morti sulle Alpi in una manciata di giorni e un anno, il 2017, che ha fatto registrare il record di interventi del Soccorso alpino, più di 9mila. Cosa sta succedendo in montagna? Aumentano i pericoli? Diminuisce la capacità di accettare i limiti? Senza soffermarsi sulla cronaca o disquisire su eventuali responsabilità – a questo stanno lavorando le Procure – le ultime tragedie in Svizzera (7 scialpinisti morti lungo la traversata Haute Route Chamonix–Zermatt), nel Bellunese, sulle Alpi Bernesi e fra Monte Bianco e Monte Rosa, invitano a qualche riflessione di carattere generale.

Attenzione però a gridare “montagna assassina”, prima c’è da fare la tara. La Commissione internazionale per la protezione delle Alpi stima a 100.000 gli appassionati che annualmente praticano scialpinismo sulle Alpi (con un incremento del 400% negli ultimi 15 anni). Le stime parlano poi di non meno di 4-5 milioni di escursionisti che annualmente si incamminano sui sentieri della Penisola. «Negli ultimi anni la frequentazione della montagna è andata aumentando», fa notare Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino della Valle d’Aosta. «Per questo possiamo dire che la percentuale di escursionisti e alpinisti che muore in ambiente è bassa e le oscillazioni sono collegate al numero dei frequentatori. Vero è però che le morti sono sempre troppe: tanti interventi, magari risoltisi anche nel migliore dei modi, si sarebbero potuti evitare».

Dai bollettini valanghe alle previsioni meteo, oggi gli appassionati di montagna hanno a disposizione diversi strumenti per ridurre il rischio di trovarsi in mezzo alla nebbia o a una tempesta di neve. «Evidentemente non tutti leggono o sanno interpretare correttamente le informazioni, dato che moltissimi incidenti avvengono per il cambio repentino delle condizioni atmosferiche», aggiunge Favre. «Nelle ultime stagioni la meteo è sempre più instabile e non è raro assistere a fenomeni come temporali violentissimi in quota: veri inediti nella memoria di chi pure vive nelle valli».

Quando il tempo si fa brutto, non ci sono abbastanza ore di luce per portare a termine il percorso con un margine di tempo ragionevole, o la stanchezza si fa sentire, un vecchio detto dovrebbe far capolino nella mente di tutti: “La montagna resta lì”. «Io la chiamo cultura della rinuncia, ma in giro ne vedo sempre meno», osserva Favre. «Sarà che i ritmi del lavoro quasi impongono di cogliere i week end a qualsiasi condizione, ma prima di partire bisogna analizzare itinerari, bollettini, assumere informazioni da chi conosce bene i luoghi e poi essere sempre pronti a tornare indietro».