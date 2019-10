Capire i migranti, oltre i porti chiusi, i muri e i pregiudizi

Compito dei giornalisti, nell’era dei social networks, dei sovranismi e delle fake news, è quella di riportare il lettore o il navigatore internettiano a giudicare i fatti, avvicinandosi il più possibile alla verità, distinguendo il vero dal verosimile come il grano dal loglio. Non è possibile, ammoniva Marc Bloch, farsi un’idea di qualunque vicenda senza potersi basare su una dimensione veritiera dei fenomeni. Il grande storico non conosceva ancora i social, il grande brodo di coltura dei populismi e dei pregiudizi. Ma Paolo Lambruschi, giornalista di lungo corso dell’Avvenire, assolve magistralmente a questo compito nel suo ultimo libro-inchiesta dedicato alle migrazioni (Sulla loro pelle. Il fenomeno migratorio d’Africa ostaggio della politica, San Paolo editore).

Lambruschi lavora su un doppio binario: affianca all’esperienza sul campo (fondamentale per far rivivere umanamente i fatti, i personaggi e le storie) la lucidità delle analisi e soprattutto dei numeri, oltre la percezione, poiché “i cittadini europei sovrastimano nettamente la percentuale di immigrati presenti nei loro Paesi”: di fronte al 7,2% di extracomunitari presenti realmente ne contano il 16,7%. Gli italiani, poi, sono quelli più disorientati: a fronte di una presenza del 7%, pensano che siano il 25. Immaginate da dove arriva questa percezione.

Lo sguardo del reporter va oltre Lampedusa e i suoi sbarchi, attraversa a ritroso il Mediterraneo e ripercorre le rotte dei migranti per spiegare, cifre alla mano, da quale inferno partono e quali sono le cause della migrazione: la povertà, certo, spesso a causa di secoli di colonizzazione e sfruttamenti da parte delle potenze europee, ma anche la violazione dei diritti umani, la mancanza di prospettive, persino i cambiamenti climatici che stanno mettendo in ginocchio un continente. Ecco che l’occhio del lettore può posarsi sul Corno d’Africa e sui Paesi dell’Africa sub sahariana per capire da dove uomini, donne e bambini scappano e perché. Per poi farsi un’idea precisa su cosa può fare l’Europa per farli rimanere. Perché non è possibile “aiutarli a casa loro” se poi si tagliano i fondi della cooperazione internazionale.

E così, scrive l’autore, “anziché ragionare su possibili futuri rapporti con il continente africano in una logica win win di reciproca convenienza, la politica italiana ed europea continua ad alzare muri e a esternalizzare i controlli sui flussi, incapace di progettare, limitandosi a provvedimenti spot che sembrano il classico dito nella falla della barca, di cui ridevamo nei cartini animati, per rinviare un ineludibile naufragio”. Ma Lambruschi opera anche una spietata analisi delle politiche degli ultimi governi italiani per controllare l’immigrazione, ripercorrendone la storia. E la storia è fondamentale per comprendere le linee del presente. Vengono così smontati uno per uno pregiudizi, bufale artatamente costruite, numeri gonfiati dall’odio e da una propaganda martellante contro le Ong - ormai assimilate a complici di trafficanti e scafisti - contro le varie realtà cattoliche dell’accoglienza e persino contro papa Francesco “reo di ricordare con troppa frequenza, a credenti e non, le sofferenze dei migranti e il dovere usare la misericordia evangelica verso gli ultimi, indipendentemente dalla loro nazionalità e appartenenza religiosa. Un mix reazionario e becero di statalismo, presunzione e ignoranza”.

Un libro che mancava: da leggere e consultare, da tenere con sé ogni volta che si vuole davvero comprendere l’entità di un fenomeno, anche nei suoi angoli sporchi, per capire, come scrive il direttore dell’Avvenire Tarquinio nella prefazione, che non bisogna alzare muri e chiudere i porti, ma mettere fine alla “stagione dei traffici”. E quando si parla di traffici, se ne parla in senso lato: “Traffici di esseri umani portati alla disperazione e traffici di ricchezze depredate. Traffici di armi mortali e traffici di idee altrettanto letali”. Tarquinio sintetizza il succo di questo libro, che è quello di riportare la questione a una vicenda umana, e dunque connaturata con il nostro senso di umanità, quello che molti di noi hanno perso o stanno perdendo: “C’è da restituire rispetto a tutti coloro che operano sia dal basso sia dentro le istituzioni democratiche per salvare, accogliere e comunque sostenere l'umanità migrante in pericolo e, allo stesso tempo, per preservare un tasso decente di umanità dei nostri sistemi sociali e politici irrigiditi dalla sfiducia e dal sospetto. È a partire da qui che possiamo tornare a lastricare le strade della civiltà”. Poichè, come insegna la storia, la "civiltà è incontro" e " la vita è movimento". Come quella dei migranti.