La santità francescana alla luce della "Gaudete et exultate"

L’Istituto francescano di spiritualità presso la Pontificia Università Antonianum organizza oggi, giovedì 29 novembre, una giornata di studio sul tema: “La santità francescana alla luce dell’Esortazione Gaudete et exultate: quale messaggio per il mondo d’oggi?”.

In mattinata, moderati dal professor Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia dell’Università, dopo il saluto del rettore Mary Melone e dei presidi della Facoltà di Teologia e dell’Istituto Dinh Anh Nhue Nguyen e Luca Bianchi, interventi del vescovo ausiliare di Milano Paolo Martinelli (“La santità è il volto più bello della Chiesa. La bellezza dei santi nella Chiesa del Terzo millennio”) e del professor Raffaele Di Muro (“Santi francescani recentemente canonizzati: dalla comunione profonda con Dio all’umile servizio dei piccoli”). Nel pomeriggio, moderata da Sara Muzzi, tavola rotonda “Figure della santità francescana alla luce della Gaudete et exultate”. Partecipano suor Patrizia Nocitra, del monastero Santa Speranza di San Benedetto del Tronto, Vincenzo Criscuolo, relatore generale della Congregazione delle cause dei santi, Zdislaw J. Kijas, della Congregazione delle cause dei santi e Luciano Lotti, direttore della rivista Studi su Padre pio. Le conclusioni sono affidate al professor Vincenzo Battaglia, della Pontificia Università Antonianum.

L’incontro si terrà presso l’aula Sant’Antonio dell’Università, in via Merulana 124 (tel. 06.70373502/526).

Alle 18 nella Basilica di Sant’Antonio si terrà una celebrazione eucaristica in occasione del centenario della stimmatizzazione di s.Pio e a 50 anni dalla sua morte presieduta dal ministro generale dell’OFMCap. Roberto Genuin.