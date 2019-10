La seconda vita della famiglia Al Jadou

“Quando cammino per le vie di Firenze, per i vicoli stretti del centro della città, con la sua pavimentazione in pietra, per un attimo penso di essere in Siria, ad Aleppo, la mia città. L’atmosfera fiorentina, i suoi quartieri, la sua gente, mi riporta indietro nel pensiero e nel tempo e per un momento riesco a cancellare le immagini terribili della guerra, di questa guerra che ha devastato non soltanto Aleppo, ma tutta la Siria”. Così dice commosso Muhamad Deb Al Jadou, 52 anni, arrivato a Firenze lo scorso giugno attraverso i corridoi umanitari insieme a sua moglie e a tre dei suoi quattro figli. Abbiamo incontrato questa famiglia nell’abitazione messa loro a disposizione dall’organizzazione umanitaria Oxfam, che li ha accolti e si sta occupando del percorso di inserimento sociale, per restituire loro un’esistenza, dopo anni di sofferenza. Muhamad Deb, sua moglie Wafaa Kerdi (42 anni) e i loro tre figli: Muhammad Jamaa (21), Osama (19) e Ibrahim (17) ci hanno accolto con la compostezza e la cordialità tipica dei siriani.

Gli sguardi sono quelli di coloro che hanno conosciuto l’inferno della guerra e la sofferenze degli sfollati, dei profughi in fuga dagli orrori. Due anni sotto i bombardamenti ad Aleppo e altri sei trascorsi in Libano, dove i profughi siriani sono oltre un milione e mezzo. Ci accolgono con un sorriso, il caffè aromatizzato con spezie orientali e i dolci, fatti dal figlio più piccolo, Ibrahim, che rimane per tutto il tempo dell’incontro a fianco dei genitori, in silenzio e con lo sguardo lontano, pensieroso, quasi da adulto. Ci raccontano, tra momenti di forte commozione e ricordi leggeri, la loro storia, la vita che trascorreva serena prima di essere stravolta dalle barbarie che si sono consumate e si consumano ancora oggi in Siria. Quell’inferno che ebbe inizio proprio ad Aleppo, nel 2011. Aleppo, come Firenze, era conosciuta come la città dell’arte e della cultura. Una popolazione mista, tra arabi, curdi, armeni, circassi e turchi, variegata anche nelle confessioni religiose, con i suoi 300 mila cristiani presenti in quel mosaico di fedi diverse.

La città più popolosa e armoniosa per costumi e culture della Siria, con i suoi quasi due milioni di abitanti. “La Bigia”, “Halab”, La Capitale del Nord”, erano gli altri nomi con cui veniva riconosciuto, quel gioiello diventato Patrimonio dell’Umanità, come bene protetto dall’Unesco nel 1986 e che poteva vantare oltre cinque mila anni di storia umana vissuta. Aleppo che ora manca tanto a questa famiglia, ma anche a tutti noi. “Ero il direttore della manutenzione di due importanti alberghi ad Aleppo: il Shahba El Sham e il Hassan Haleb, il Castello di Aleppo. Vivevamo una vita tranquilla, stavamo economicamente bene e i miei figli studiavano e sognavano, come tutti i ragazzi, cosa avrebbero voluto fare da grandi. Mia figlia, Aisha, si trova ancora in Libano con i suoi tre bambini, l’ultimo di neanche un mese di vita. Ha bisogno di cure mediche, ma lì tutto è molto difficile, la vita è difficile”, ci racconta Muhamad, come una supplica.

“I corridoi umanitari sono una forma sicura, ordinata ed efficace per portare i profughi in un luogo protetto e proprio per questo la Comunità di S. Egidio, insieme alla Tavola Valdese e la Federazione Chiese Evangeliche hanno firmato due anni fa un protocollo con il ministero degli Esteri e quello degli Interni italiano per il rilascio di 1000 visti umanitari, volti a sottrarre alla sofferenza una parte (seppur piccola) dei profughi più vulnerabili che si trovano in Libano (circa 1,5% degli esuli siriani). Un modello di accoglienza che prevede l’accompagnamento di queste persone, dal loro arrivo a Fiumicino (in aereo) fino alla conclusione della loro domanda di asilo, affidandole all’impegno di Oxfam. Nessun denaro pubblico investito e tutto per conto del sostegno privato”, ci dice Zanobi Tosi, responsabile dell’ufficio richiedenti asilo di Oxfam Italia, che ormai da due anni segue il progetto di accoglienza in Italia per le persone portate dai corridoi umanitari dal Libano. “Non si tratta di assistenza, ma di accompagnamento, sostegno psicologico, legale e di formazione e inserimento sociale, in modo che le persone accolte possano riprendere il proprio percorso sociale in autonomia all’interno del territorio italiano, con tutte le difficoltà che ci sono perché non è certo facile ricominciare una vita nuova dopo l' esperienza della guerra”, spiega Tosi. Gianluca Barbanotti, segretario esecutivo presso Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese e impegnato nei corridoi umanitari ci racconta la propria sperienza di questi tre anni di lavoro: “In Italia sono arrivate 1.900 profughi con l’aiuto dei corridoi umanitari messi in atto da FCEI, Tavola Valdese e Comunità di sant’ Egidio. I corridoi umanitari devono essere potenziati in tutta l’Europa, senza limitarsi all’evacuazione soltanto dei soggetti più vulnerabili. Le vittime della guerra sono tutte vulnerabili e necessitano di aiuto e di assistenza. Fino ad’ora abbiamo potuto portare via dai campi profughi un numero relativamente basso di individui a fronte di una enorme quantità di profughi e per questo la necessità di scegliere tra i disperati, quelli in condizione di maggior vulnerabilità” , ci spiega Barbanotti.

“La vita a Beirut era davvero difficile. Mancava l’assistenza sanitaria e la scuola per i nostri figli e anche Ibrahim, arrivato in Libano all’età di 11 anni, doveva lavorare 15/16 ore al giorno, sfruttato, svolgendo mansioni pesanti per la sua giovane età”, ricorda Muhamad. La moglie Wafaa, ci racconta che suo padre è rimasto ad Aleppo perché non era in grado di scappare. Si commuove, Wafaa, mentre rievoca, con parole forti e cariche di dolore la devastazione di Aleppo: “La guerra è stata per noi la perdita dei nostri cari, di tutto e in parte anche della nostra vita. Siamo sopravvissuti agli orrori e abbiamo ancora la speranza di ricominciare a vivere, mentre tante persone non hanno avuto la possibilità di fuggire dalla Siria e non hanno più neanche la forza per gridare la propria sofferenza. Manca acqua, cibo, medicinali. Chi non è morto sotto le bombe, è morto di fame, di sete, di malattie”, conclude.

I datti forniti da Oxfam ci spiegano la dimensione del dramma di questo popolo, ulteriormente martoriato dai recenti attacchi della Turchia alla popolazione civile sotto l’indifferenza del mondo occidentale: a quasi otto anni dall’inizio del conflitto, la Siria è un Paese devastato. Oltre due terzi della popolazione dipendono dagli aiuti umanitari per la propria sopravvivenza (13 milioni di siriani, tra cui 5,6 milioni di bambini): 4 siriani su 5, all’interno del Paese, vivono in povertà, con oltre 6,5 milioni di persone allo stremo. All’interno della Siria in questo momento oltre un terzo della popolazione non ha accesso all’acqua pulita. Intere comunità e quartieri, nelle grandi città, sono privi di servizi igienico-sanitari o hanno acqua corrente ed elettricità soltanto per pochissime ore al giorno. Un contesto in cui contrarre malattie come scabbia, colera e tifo aumenta esponenzialmente. Oltre 5 milioni di persone sono colpite da insicurezza alimentare. La guerra in Siria ha generato la più grave crisi di rifugiati del mondo, e con l’attuale attacco della Turchia, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Sono più di 12 milioni di persone che sono state costrette a fuggire dalla loro casa. Oltre 5,6 milioni di siriani hanno trovato salvezza nei Paesi vicini.

Chiediamo ai ragazzi quali siano i loro sogni, i progetti per il futuro e Ibrahim, il più piccolo, dice di voler diventare un bravo pasticcere, mentre Muhammad Jamaa, il più grande dei figli, desidera fare il meccanico e dice che in Siria aveva lavorato con i motori della Ferrari. Aspetto la risposta di Osama che mi guarda e sorride: “Quando ero in Siria sognavo di fare il chirurgo. Dopo tutto ciò che ho visto e vissuto, sogno solo di poter avere una vita normale, di camminare per le strade senza aver paura e di vivere. E’ questo il mio sogno: una vita normale, lontana dalla guerra”.