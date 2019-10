La strage di Halle come un videogioco

L’attentatore della tentata strage alla sinagoga di Halle ha filmato per intero i 35 minuti di durata della sua azione folle in un video postato poi su un sito di videogiochi. Telecamera montata sulla testa, si è probabilmente vissuto come una sorta di super-eroe che all’urlo di «La radice di tutti i problemi sono gli ebrei» ha immortalato ogni istante del suo delirio criminale per renderlo visibile e accessibile al mondo.

Non è la prima volta che succede. Già era accaduto in Nuova Zelanda dove la strage di Christchurch era stata autoripresa dall’attentatore Brenton Harrison Tarrant che prima aveva dato l’annuncio delle sue intenzioni stragiste su un canale di 8Chan e poi aveva trasmesso il video del suo attentato sul suo profilo Facebook.

Il 27enne Stephan Balliet, ha invece scelto la piattaforma Twitch per postare al mondo la ripresa della sua opera criminale. Forse si è ispirato alle azioni di Tarrant e la sua volontà di trasformare un fatto reale in un film per l’utenza online potrebbe rappresentare un disperato e disperante caso di emulazione.

Certo spaventa leggere nella cronaca che persone con franchi disturbi psichiatrici, probabilmente perse nella loro mente e nella loro vita, si spingano ad agire atti così efferati e, in quel delirio, si preoccupino di testimoniarli su video per lasciare traccia di sé al mondo. Fragilità, narcisismo, follia diventano una miscela incontrollabile che nella amplificazione offerta dall’online trova un terreno di coltura di cui probabilmente siamo tutti inconsapevoli.

Il video di Balliet è stato visto 2.200 volte prima di essere rimosso dalla piattaforma streaming su cui era stato caricato, rimanendo online per più di mezz’ora e mettendo in luce, tra l’altro, una falla enorme nel sistema di controllo di chi dovrebbe vegliare su ciò che è possibile diffondere nel mondo virtuale.

Probabilmente, però, gli stessi controllori della piattaforma che offre ai propri utenti migliaia di video in cui si vedono videogiocatori alle prese con stragi virtuali, guerre per finta, attentati digitali e chi più ne ha più ne metta, non hanno rilevato grandi differenze tra ciò che è finto e ciò che è vero. E quindi non sono intervenuti all'istante.

Forse dovremmo pensarci su. La realtà, anche la più atroce, sembra una scena finta in un mondo che ha reso molto più realistico del vero ciò che invece è fittizio. E i nostri figli in questa finta realtà che li sommerge di immagini, esperienze terribili agite per gioco, sparatorie online dove tutti muoiono per finta e nessuno muore per davvero, ci convivono, a volte per più ore al giorno.

Due sono i rischi che noi specialisti dell’età evolutiva non ci stanchiamo di segnalare. Il primo è una progressiva desensibilizzazione che rende tutto neutro e opaco, anche il peggio del peggio. E di questa desensibilizzazione, l’incapacità dei sistemi di controllo di identificare quel video come un materiale tremendo da bloccare immediatamente ne è la prova provata.

In secondo luogo, preoccupa che nel virtuale ci sia una cumulazione ineguagliabile di cose orribili: brutte, violente, trash, volgari, illegali. Sì è vero c’è anche tutto il bello possibile, ma se poi andiamo a vedere le statistiche di consumo da parte degli utenti, ci rendiamo conto che ciò che muove gli istinti peggiori è molto più consumato e preferito di ciò che invece ne eleva gli animi.

Purtroppo questa evidenza l’aveva già rivelata Karl Popper nel suo saggio “Cattiva maestra televisione”, che, ai tempi della pubblicazione, creò un dibattito infinito, in un contesto in cui l’unico schermo da cui ci si doveva imparare a difendere, secondo l’illustre filosofo, era quello della TV.

Oggi gli schermi sono infiniti. Non c’è etica e non c’è regola al loro interno. E il peggio del peggio non solo è raccontato in modo realistico, ma dentro a quegli infiniti schermi può scatenare e slatentizzare nelle menti che non sanno stare nel principio di realtà, una tendenza perversa e malata a mettere in atto pulsioni ed istinti efferati.

Quando il dolore derivante da una strage si fonda all’orrore della sua rappresentazione in diretta in un sito di videogiochi, il dubbio di Primo Levi incarnato nella frase “Se questo è un uomo” è più reale che mai.